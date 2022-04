Prove tecniche d'estate a Termoli

TERMOLI. Cala Sveva Beach Club al centro di un incontro politico tematico green, oggi, ma anche location per primi ombrelloni piantati sull'arenile, dopo l'incerto - climaticamente parlando - ponte pasquale.

Turisti e bagnanti che sono venuti a prenotare il posto per la stagione imminente, ma anche chi non ha saputo resistere, come ci hanno confermato direttamente, auspici di una estate al di fuori dello stato di emergenza, la prima dal 2019, come ha ribadito anche il titolare, Fabrizio Vincitorio.

