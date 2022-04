L'amore collettivo sconfigge il male: Sonia è una martire innocente

L'addio a Sonia Di Pinto

PETACCIATO. Indossava nella foto posta davanti alla bara il suo abito da sposa. Mancavano solo 4 settimane al coronamento del sogno, di un amore, quello per Sauro, ma il matrimonio resterà nei cuori come eredità emozionale di questa assurda vicenda.

Sonia Di Pinto aveva 46 anni e stava raggiungendo l’apice del suo progetto di vita, stabilità lavorativa, negli affetti, una famiglia propria.

Chi ne ha trafitto le aspettative è pervaso di malvagità, banale malvagità quotidiana, come i due banditi che l’hanno aggredita, uccisa e rapinata.

Ma il candore di Sonia ha prevalso, prevarrà in cielo, segnerà il ricordo di chi l’ha amata e conosciuta.

L’intera comunità di Petacciato, nel lungo addio odierno, dalla camera ardente ai funerali pomeridiani, ha scritto questa storia di amore collettivo nei suoi confronti.

Il feretro di Sonia è stato trasferito alle 16 sul sagrato della chiesa madre di San Rocco, dove ad attenderlo c’erano papà Nicola, mamma Antonietta, i fratelli Paolo e Claudio, il compagno Sauro coi suoi genitori, accanto a loro l’omaggio delle autorità civili e militari, dietro l’altare il vescovo diocesano Gianfranco De Luca, don Mario Colavita, don Gianfranco Mastroberardino, padre Guglielmo Gigli, don Matteo Moccia.

Sagrato gremito in ogni ordine di posti, il coro parrocchiale, che con l’Alleluja ha accompagnato la celebrazione, tantissima gente in piedi, tutto intorno, forze dell’ordine e protezione civile con la OdV Onlus Petacciato.

Un funerale con l’abito da sposa è il simbolo della vita che si riscatta sul male, nella morte che diventa sacrificio e introduce Sonia tra i martiri innocenti.

L’omelia del presule è profonda: «E’ difficile parlare in questo momento perché davanti alla morte non abbiamo parole soprattutto quando ci troviamo davanti ad una morte che nasce dal male. Vivo con voi l’abbraccio di tutta la comunità e le lacrime che sono gli unici gesti possibili. Se c’è una parola da dover dire è quella della fede che non possiamo tacere. La parola di Dio che dà la vita per sempre. La morte non è l’ultima parola sulla nostra vita. La morte è un passaggio. C’è la vita oltre la morte. Una immagine mi viene in mente pensando a Sonia. Alla morte violenta di quello che noi veneriamo come primo Cristiano, Stefano, che viene lapidato e aggredito dalla cattiveria dei suoi concittadini. Ci sono 3 passaggi nel racconto di questa violenza dice che Stefano guardava il cielo e vide comparire la gloria di Gesù. Nessuno muore solo. Ma muore insieme a Gesù. Io sono sicuro che Sonia ha visto Gesù e non è morta sola mentre veniva aggredita dalla violenza gratuita, dalla banalità del male. C’è un altro passaggio e dice che Stefano pregava. Questo è quello che stiamo vivendo. Affidare la sorella Sonia al Padre di Gesù Cristo. Lei ora è nell’abbraccio del padre. Ultimo atteggiamento che vediamo nella morte di Stefano che si rivolge a Gesù e dice non imputare loro il male che fanno. Una parola di perdono, di Misericordia. Le stesse parole che Gesù dice prima di morire sulla croce. La rabbia dinanzi all’aggressione per qualche soldo è normale ma dobbiamo trovare nel nostro cuore la Misericordia. Non stancatevi di fare bene anche davanti al male. Non lasciamoci catturare dalla superficialità perché diventeremo complici del male che ha mille forme e che può produrre solo la morte. È l’amore che vince». «Sonia entra a far parte di questi martiri e sono da venerare come santi. A noi che soffriamo per questo distacco non venga meno la speranza di ritrovarci ancora insieme».

Alla fine della funzione religiosa, i funerali hanno avuto un momento speciale, quello dedicato in forma di preghiera dalla madre Antonietta, che è stata negli anni molto attiva socialmente a sostegno dei più deboli in paese, proprio per la figlia Sonia, recitata da don Mario Colavita: «Il vuoto di un figlio è incolmabile ma la santa madre aiuterà a vivere questi giorni e ti sarà vicini con immenso amore. Nel dolore benedite il Signore per aver donato un figlio speciale. Che i raggi di luce e Misericordia possano irradiare di luce il cuore di una madre. La madre santissima vi sarà vicina per asciugare le vostre lacrime».

La benedizione della salma e poi il lungo addio, col corteo, gli applausi, palloncini bianchi e rosa, una colomba in volo, le canzoni di Irama (Ovunque sarai) e Lucio Battisti (E penso a te), prima dell’ultimo viaggio. Un abbraccio collettivo.