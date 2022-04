Partigiani della pace, il "25 Aprile" si torna in via Adriatica

TERMOLI. Domani, in occasione del 25 Aprile, su iniziativa della Sezione Anpi di Campobasso, alla quale siamo stati felici di aderire, si svolgerà a Termoli una cerimonia di commemorazione dell’unico partigiano termolese, Basso Sciarretta. «Nel giorno che ci chiama tutti a fare memoria della lotta di Liberazione dal nazifascismo, e a tenere vivo l’impegno di onorare coloro che con il loro sacrificio hanno ridato all’Italia libertà, democrazia e una splendida Costituzione, alle ore 17 verrà appeso alle mura della Città Vecchia uno striscione con la scritta “Partigiani della Pace”.

Successivamente, alle ore 17.45, verrà scoperta e inaugurata in prossimità della casa natale di Basso Sciarretta una targa commemorativa, alla presenza delle autorità civili e religiose. Si invita la cittadinanza ad essere presente, perché mai come oggi, con la guerra tornata tragicamente per la prima volta nel nostro presente, è importante che la partecipazione ampia alla festa della Liberazione rappresenti un segno tangibile e unitario di volontà che la pace e la libertà assicurate dal 1945 al popolo italiano possano diventare patrimonio di tutti i popoli. Non dobbiamo stancarci di raccontare il vero significato della lotta partigiana, senza retorica e senza nascondere la complessità dei tempi in cui si sviluppò; ma anche senza smettere di contrastare chi da decenni cerca di mistificarla, semplificando rozzamente e facendo uso strumentale degli avvenimenti del passato, giudicati con il metro di oggi e minimizzati, fino a negare l’utilità stessa della memoria e dell’esistenza dell’Anpi. Piaccia o no, è da quella lotta che è nata la costruzione del nostro paese.

E dal rifiuto di ogni fascismo, vecchio e nuovo, travestito con volti molteplici ma sempre intessuto di razzismo, violenza, sfruttamento, negazione dei diritti, violenza (come dimenticare l’assalto alla sede della Cgil?) nasce il nostro sapere senza esitazioni da che parte stare, e il nostro costante essere partigiani.

Partigiani della pace, oggi come allora».

In merito è pervenuta anche una nota della sezione molisana dell’Anpi, a firma del presidente Loreto Tizzani.

«La ricorrenza del 77° anniversario del 25 Aprile cade in un momento particolarmente delicato della vita sociale politica ed economica del nostro Paese. L’auspicata fine della pandemia da Covid che sembra non avvicinarsi e i troppo vicini rumori di guerra oltre a creare uno stato di insicurezza sociale, portano con sé anche una crisi economica che pensavamo di aver lasciato alle nostre spalle. Ribadiamo che le politiche territoriali, nazionali e internazionali debbano avere come pensiero forte di riferimento la Persona nella sua complessità e nella sua unicità nella sua sacrosanta libertà di autodeterminare la propria vita.

L’articolo 11 della nostra costituzione recita: “L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa [--] alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali [--.]; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”

Con un costante riferimento anche al citato articolo la giornata noi la dedichiamo alla pace, alla sollecitazione dei cittadini, agli artefici della politica e delle economie affinché trovino accordi di pace prima possibile e orientino le azioni future al mantenimento della pace».