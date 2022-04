Temperature in aumento e centro affollato, turisti non mancano nel ponte del 25 aprile

TERMOLI. Temperature in netto aumento sulla costa, anche se a differenza di ieri i 4 gradi in più non si sono tradotti in un cielo terso, ma coperto per gran parte della mattinata.

Picco alle 12.42, secondo la stazione meteo di Difesa Grande (gestita dall'associazione Il Mosaico), che ha registrato 23.1 gradi, contro la massima di ieri che alle 13.13 era stata di 19.1.

Vento con raffiche che hanno sfiorato anche i 45 km/h, condizioni climatiche che hanno portato solo pochi irriducibili a scendere in spiaggia a caccia di abbronzatura primaverile.

In ogni caso, le previsioni per domani, 25 aprile, sono discrete.

Nel Sud, 3bmeteo prevede “Tempo in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità su Campania, Molise e alta Puglia, ma senza fenomeni. Temperature in calo, massime tra 18 e 22”.

Stamani centro di Termoli molto affollato, lungomare Nord, corso Nazionale borgo, anche piazza Sant’Antonio e piazza Monumento.

Un secondo ponte di primavera dopo quello pasquale, con meteo migliore, sì, ma come detto non così idilliaco, ma è palese la voglia di normalità e a beneficiarne sono soprattutto i locali, dove si assiepano famiglie e gruppi, tanti anche i giovani.

L’auspicio, come emerso anche nelle interviste di ieri mattina sulla spiaggia a piè di Castello, è che possa essere un’altra stagione piena di presenze.