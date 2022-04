Consiglieri e comitati ripartono all'attacco: «Giù le mani dalla Costa Verde»

MONTENERO DI BISACCIA. Enti, autorità e associazioni chiamate in causa dal comitato civico Marenostrum, sorto a difesa della Costa Verde, alla marina di Montenero di Bisaccia, che assieme ai consiglieri comunali Nicola Palombo e Giulia D’Antonio, all’opposizione della Giunta Contucci, scende in campo ancora una volta contro i propositi di interventi urbanistici costieri a fini di sviluppo turistico. In questa missiva, le nuove osservazioni evidenziano questo: «Dopo il fallimento al tavolo tecnico regionale dell'operazione South beach, l'amministrazione comunale fa da sponda per un 'operazione diversa ma altrettanto pericolosa con la Zes, zona economica speciale interregionale Molise-Puglia per la quale si prevede di aggirare una serie norme e leggi atte ad ostacolare la massiva cementificazione della Costa Verde, restiamo fermamente contrari a quella che secondo noi è un’operazione di speculazione edilizia ai danni dell'unico tratto di costa molisana ancora intatto», così si è espresso il presidente Silvano Cuculo.

«La proposta che qui è denominata "idea imprenditoriale South Beach" è la stessa derivante dal precedente "Project South Beach" esaminato da Regione Molise, senza successo, all'interno del procedimento del tavolo tecnico istituito, ex art. 34 d.lgs. n. 247/2000. Si tratta, dunque, del secondo tentativo nel caso che qui interessa.

Gli scriventi Comitati Civici, " senza fini di lucro, "Costa Verde Marenostrum” e “Costruiamo il Futuro”, unitamente ai Consiglieri Comunali sottoscritti, si sentono, pertanto, nel dovere di riproporre puntuali ed oggettive osservazioni che, attesa l'invarianza progettuale, richiamano aspetti provenienti dalla precedente candidatura, ma integrano rilievi essenziali attinenti alla presente procedura come di seguito:

Il piano di investimento dell’idea imprenditoriale South Beach interesserà il litorale marittimo di questo comune, per una superficie di circa 140 Ha che risulta inserita, in senso longitudinale, tra le foci del fiume Trigno e del torrente Mergolo (per ca. 2 km), mentre in senso trasversale dalla battigia si addentra per qualche centinaio di metri, inglobando anche l'area tratturale Aquila-Foggia, fino ai limiti pertinenziali dell'autostrada A14.

È noto a tutti che il Demanio dei Tratturi con "la transumanza", dall'11 dicembre 2019, è stato inserito dall'Unesco nell'elenco del Patrimonio Culturale Immateriale a testimonianza, da sempre, di un rapporto equilibrato tra uomo e natura e di un uso sostenibile delle risorse naturali. Il resto dell'area in questione risulta essere di proprietà privata ed adibita ad attività agricola, ma pianificata e destinata urbanisticamente dal vigente Prg.

Il Comune di Montenero di Bisaccia è proprietario, per donazione, di un lotto corrispondente a 4 Ha, mentre il Consorzio di Bonifica di Termoli è titolare dell'idrovora e delle superfici interessate alla sua funzione per far fronte agli interventi di protezione e bonifica contro l'inondazione costiera e gli allagamenti meteo.

L'idea imprenditoriale South Beach contempla la realizzazione di una massiva, insostenibile e ostativa edificazione pari a circa 5.000.000 (cinque milioni) di metri cubi in prevalenza destinati alla costruzione di 127 torri, aventi altezza compresa tra 8 e 25 piani, nonché lo "sventramento" del territorio finalizzato alla creazione di una rete di canali navigabili ad uso dei residenti per ormeggiare la propria imbarcazione "sotto casa".

Si omette, al momento, l'illustrazione di altri dettagli, ma con un indice capitario di 150 metri cubi per abitante (rapporto per edilizia privata di livello elevato) significa che sull'area interessata nascerebbe una nuova città di oltre 35.000 abitanti.

Una città, cioè, 5 volte più grande del Comune capoluogo di Montenero di Bisaccia. Si evita, per motivi di opportunità, di addentrarsi in valutazioni che dimostrerebbero, carte alla mano, lo stravolgimento epocale della comunità e del suo territorio, degli attuali assetti urbanistici, ambientali, socio-economico-funzionali e persino identitari, ma soffermandosi solo sui parametri di ammissibilità, che qui rilevano, si eccepisce con prioritaria pregiudiziale ed in modo fermo, sulla totale inammissibilità di tale proposta in quanto contrastante con l'art.3, comma 2, DPCM 25/1/2018 n. 12. Difatti ai sensi di tale decreto "l'area candidata deve configurarsi come porto, area retroportuale anche di carattere produttivo ed aeroportuale, piattaforma logistica o interporto e non potrà includere aree residenziali".

Tuttavia, ad abundantiam, i motivi ostativi di tale candidatura risiedono anche nella ulteriore inosservanza di fonti normative che attengono agli aspetti seguenti:

A. URBANISTICI

1) È il Comune con i suoi organismi che esercita le competenze in materia di pianificazione e gestione del territorio attraverso la formazione e l'attuazione del Piano Regolatore Generale. La vigente pianificazione non contempla insediamenti residenziali corrispondenti alla cosiddetta "Idea imprenditoriale". L'attivazione del procedimento che concorre alla istituzione della Zes, nel caso di specie, ancorché escludendo le aree residenziali, non autorizza al superamento dei vincoli previsti dagli strumenti urbanistici. Il vigente Prg del Comune di Montenero di Bisaccia, avendone fissati i parametri, gli ambiti ed i limiti di intervento, pur prevedendo l'urbanizzazione dell'area interessata, non consente l'insediamento proposto che si configura come una destabilizzante e speculativa elargizione di cubatura "ad personam" per realizzare un vero e proprio ecomostro.

Si dia un'occhiata agli ultimi dati Ispra che trattano il Rapporto del consumo di suolo ed attestano il suo eccessivo consumo nel Molise (sulla costa in particolare) a fronte della decrescita demografica e dell'emigrazione galoppante. Questa realtà territoriale, se ha una emergenza, semmai risiederebbe nel recuperare oltre il 40% di case vuote e abbandonate, per riconvertirle verosimilmente al turismo sostenibile e all'albergo diffuso. Ciò detto, il Comune di Montenero di Bisaccia, dispone comunque di altri comparti edificabili in edilizia residenziale e attività ricettiva, secondo standard consolidati e rispondenti sia alla qualificata domanda turistica che ai vincoli di rito;

La richiesta de quo risulta, perciò, totalmente irricevibile ed ancor più intrattabile data anche la perdurante inesistenza di una cartografica demaniale marittima conseguente alla incessante attività erosiva della Costa, a fronte della quale occorre ristabilire prioritariamente le distanze, il rispetto delle competenze, il corretto assetto e uso del territorio. Sul punto giova osservare che per la demanialità non è richiesta una prova in quanto i beni che fanno parte del demanio marittimo, essendo necessari e naturali (tra i quali, com’è noto, fa parte la spiaggia) si acquistano automaticamente con il loro semplice venire ad esistenza (art.28 Codice della Navigazione).

B. PAESAGGISTICI, AMBIENTALI E CULTURALI

L’area in questione è situata all’interno del PTPAAV n° 1 della Fascia Costiera della regione Molise e ricomprende:

˗ l'area S.I.C. "Foce Trigno – Marina di Petacciato”;

˗ il lungo tratto del Tratturo “l’Aquila-Foggia”;

˗ l'istituenda "Riserva Naturalistica della foce del Trigno";

˗ la Zona naturalistica per la protezione del Fratino;

˗ la Pineta di Petacciato.

1) La legge N.431/1985 e ss.mm.ii. impone il vincolo paesaggistico a difesa e per la protezione delle zone costiere. Nel nostro caso l'intervento in esame prevede il loro stravolgimento territoriale e favorisce l'urbanizzazione selvaggia ed in totale assenza di attiva e fattiva domanda sociale, turistica e commerciale;

2) Sui profili paesaggistici, com'è noto, il vigente Piano Territoriale Paesistico e Ambientale di Area Vasta (PTPAAV) prevede anch'esso che lo sviluppo delle risorse turistiche in quella zona sia “connesso con la salvaguardia, la conservazione del patrimonio naturalistico ambientale e la tutela dei lineamenti del paesaggio”;

3) L'area di riferimento è attraversata dal Tratturo L'Aquila-Foggia il cui tracciato, patrimonio demaniale, risulta illecito, a parere dei ricorrenti, declassificarlo a "polmone verde del complesso edilizio", bensì andrebbe conservato e valorizzato come patrimonio pubblico storico-culturale, nella sua identità e integrità, nonché per la sua finalità voluta dalla L.R. n. 9/1997 di “Tutela, valorizzazione e gestione del demanio tratturi”;

4) La proposta in esame snatura gli elementi essenziali di tutela del paesaggio tipico e contrasta con la sua naturale vocazione turistica prevedendo insediamenti invasivi aventi caratteristiche funzionali ad altri modelli ambientali e socio-culturali. Tale ammasso di torri, che mal si adatta con l'urbanistica consolidata e con gli stili di vita locali, traumatizza il paesaggio, la sua storia, la sua cultura, in una parola la propria identità ambientale, il cui valore costituisce riferimento essenziale per innervare uno sviluppo originale, indispensabile per coniugare tipicità culturali, colturali, sostenibilità e target di qualità.

Il Comune di Montenero di Bisaccia ha programmato da sempre, in linea con i suoi strumenti urbanistici, in sintonia ed a volte anche in forma associata con i Comuni turistici vicini, seguendo l'indirizzo della valorizzazione delle loro straordinarie risorse paesaggistiche (vedi l'istituzione della “Riserva Naturale della Foce del Trigno”) e naturalistiche (vedi la protezione del fratino) qualificando la propria offerta e rafforzando la sua ricaduta economica e lavorativa.

La sciagurata approvazione dell'idea imprenditoriale "South Beach" provocherebbe l'arresto del crescente trend socio-economico, romperebbe l'affermato assetto turistico locale e sovracomunale ed arrecherebbe danni incalcolabili sul piano ambientale, paesistico, culturale ed identitario.

In tema di transizione ecologica e quindi di piano nazionale di ripresa e resilienza, il presidente Draghi, in occasione delle sue dichiarazioni programmatiche rese per la fiducia al Senato, ha affermato: "Il nostro turismo avrà un futuro se non dimentichiamo che esso vive della nostra capacità di preservare, almeno non sciupare, quanto generazioni e per secoli si è preservato e tramandato puntando su modelli di turismo più rispettosi di ambiente, tradizioni e

bellezze del nostro Paese";

5) l’intera area della marina di Montenero di Bisaccia ricade nel SIC “Foce Trigno – Marina di Petacciato” (IT7228221) e risulta pertanto assoggettata alle prescrizioni dettate dalla vigente normativa in materia (D.M. 03/04/2000, DPR 357/1997, DPR 120/2003 e s.m.i.).

Il PTPAAV n. 1 prescrive per quest’area interventi di ricostruzione e potenziamento della vegetazione tipica dunale ed endemica, nonché rimboschimento con specie autoctone (art. 34 punto 6 lett. a e b del PTPAAV). Si tratta di norme tendenti ad evitare preventivamente che vengano approvati strumenti di gestione territoriale, per come in effetti si presenta "South Beach" in conflitto con le valutazioni obbligatorie nonché con le esigenze di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario.

C. IDROGEOLOGICI E SISMICI:

1) "Le Marinelle" è la denominazione attribuita dagli antichi alla località marittima che costituisce l'area interessata, oggi, dall'idea imprenditoriale in oggetto. "Zona Padula", invece, è la denominazione attribuita al suo immediato entroterra. Tali denominazioni testimoniano, insieme alla funzione dell'idrovora, più di quanto possa essere tecnicamente e documentalmente dimostrato, il difetto di fragilità e compromissione idrogeologica dell'area di riferimento e quindi la sua inadeguatezza a subire una massiva cementificazione ed il suo sventramento territoriale, pena lo stravolgimento dei già delicati assetti geomorfologici ed equilibri naturalistici. La prova, incontestabile, per giunta, è data proprio dalle conseguenze provocate dall'erosione costiera.;

2) Parimenti dicasi sul versante del rischio e della pericolosità sismica, sempre più attuale, data la frequente ripresa dell'attività tellurica che si registra con epicentro sempre più vicino alla costa molisana.

La richiamata proposta imprenditoriale "South Beach", inizialmente divulgata come "la Dubai del Molise", é stata, con fin troppa similitudine ed anche con qualche dose di ilarità, da alcuni organi di stampa comparata ad altri casi come quello proposto altrove e denominato "Civitanova Marche modello Dubai". Non abbiamo avuto occasione di approfondire se la proposta in esame, in prima battuta avanzata al Comune di Montenero di Bisaccia, sia la stessa bocciata dal comune di Civitanova Marche. Ma evidentemente le somiglia molto! Nel frattempo questi scriventi, onde evitare la prigione del dubbio o di altre improbabili decisioni, ha maturato la sola convinzione di richiedere, senza se e senza ma, la bocciatura della proposta di candidatura della "idea imprenditoriale South Beach" dal novero degli insediamenti finalizzati alla costituzione della “Zes Adriatica Interregionale Puglia-Molise” per le motivazioni avanti rappresentate».