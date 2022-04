«Dalla Resistenza ha avuto inizio il cammino dell'Italia repubblicana»

CAMPOBASSO. Un post social quello a cui affida il governatore del Molise, Donato Toma, il pensiero in occasione della ricorrenza della Festa della Liberazione.

«Dalla Resistenza ha avuto inizio il cammino dell'Italia repubblicana, costituzionale, pacifista, che riconosce pari dignità ai cittadini e assicura loro i diritti in uno Stato democratico.

La celebrazione del 25 aprile è l'occasione per ricordare e onorare quanti si sono battuti per l'affermazione della libertà e coloro i quali oggi resistono per la sua difesa, ma anche per ribadire l'attualità di principi e valori imperituri».