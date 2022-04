«La Liberazione deve essere non simbolica», l'omaggio ai Caduti nel "25 Aprile"

Le dichiarazioni del sindaco Francesco Roberti

TERMOLI. Una piazza Monumento stracolma, quella che stamani, alle 10.30, ha reso omaggio ai caduti di tutte le guerre nel giorno della Festa della Liberazione, 25 aprile.

Presenti il sindaco Francesco Roberti e il comandante della Polizia locale, Pietro Cappella, assieme all'assessore Michele Barile, al consigliere comunale Michele Marone, in piazza anche Antonio Bovio (M5S) coi rappresentanti di tutte le forze armate e dell'ordine presenti sul territorio comunale, dai Carabinieri alla Polizia, dai Vigili del fuoco alla Capitaneria di Porto, dalla Guardia di Finanza all'Aeronautica militare, con le associazioni combattentistiche e d'armi e le sezioni associative delle forze di polizia, ma c'era tantissima gente anche perché era presente l'orchestra dell'istituto comprensivo Maria Brigida, che ha aperto la celebrazione eseguendo l'Inno di Mameli, per chiude con l'inno dell'Europa.

Seguita in diretta da Termolionline.





Il commento del primo cittadino, dopo aver deposto la corona al Monumento, coadiuvato da due agenti della Polizia municipale: "Oggi questo 25 aprile deve essere un momento di riflessione soprattutto per quel che sta accadendo in Ucraina.

La Liberazione deve essere non simbolica, ma bensì un segnale da trasmettere alle future generazioni per far comprendere che la guerra non è assolutamente il modo migliore per pensare di riuscire a dipanare attriti e frizioni.

In un mondo come quello in cui viviamo oggi, le istituzioni devono sedersi intorno ad un tavolo e comprendere che bisogna necessariamente cercare momenti di pace, momenti di sintesi e ragionare per far sì che il buon senso prevalga su ogni altra cosa".

Roberti si è poi rivolto a tutti i presenti, ringraziandoli per l'operato svolto in città e congratulandosi coi musicisti junior dell'istituto comprensivo Brigida.

