Una magnifica cavalcata di libertà sulla spiaggia

TERMOLI. Il 25 Aprile a Termoli è giorno di riflessione, ma anche di aggregazione.

Parallelamente alla cerimonia in piazza Monumento, la tradizione locale porta anche a vivere una cavalcata sulla spiaggia assieme ai “Cavalieri del Mare”, diretti dalla famiglia Antonetti, con Timoteo e le sue eclettiche figlie Amelia e Valentina coi rispettivi consorti.

Anche questo è stato un ritorno alla normalità, poiché la manifestazione era stata stoppata negli ultimi due anni dalla pandemia.

Il ritrovo alle 8 presso la sede dei Cavalieri del Mare in via della Piviere a Rio Vivo, col messaggio di benvenuto da parte degli organizzatori.

Una presenza massiccia, quella del 2022, con 130 binomi, dal lungomare di Rio Vivo la nutrita mandria si è trasferita su viale Marinai d'Italia, per risalire dal porto su via D'Aubry e in via Roma, vista Castello svevo, e viale Cristoforo Colombo poi discesa sulla spiaggia di Sant'Antonio.

Gi organizzatori ci tengono a ringraziare il gruppo Facebook “I nostri m'arrangio in cucina”, dove molte delle signore che fanno parte del gruppo si sono prestate a preparare delizie poi degustate nel pranzo conviviale.

