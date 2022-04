Lotteria del mosaico di San Timoteo: estratti i 95 biglietti vincenti

TERMOLI. Lotteria solidale del mosaico timoteano, l’estrazione al cinema Oddo.

L’estrazione solidale che ha visto la consegna di oltre novanta premi –di vario genere- che potranno essere ritirati già nella giornata odierna, fino al 25 maggio prossimo. Questa lotteria è servita per la realizzazione del mosaico timoteano, ma oltre che per questa meravigliosa opera, anche per i lavori di ristrutturazione della chiesa. Questi lavori sono stati finanziati in parte dai fondi prelevati dall’otto per mille della dichiarazione dei redditi e un’altra parte è stata lasciata alla benevolenza di chiunque abbia voluto partecipare e anche questa lotteria è stata di grande ausilio per poter pagare tutte le spese di ristrutturazione della chiesa e della realizzazione del mosaico timoteano.

La lotteria ha visto oltre novanta vincitori, che potranno ritirare i loro premi in parrocchia, dove ci saranno degli addetti alla consegna, nei giorni: lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 17 alle 19. Tutti coloro che sono titolari di un biglietto potranno verificare l’eventuale codice e compararlo con la lista dei vincitori, che sarà possibile visualizzare sui diversi mezzi di comunicazione sociale, tra cui il sito della parrocchia, sul profilo Facebook di don Benito Giorgetta, sul profilo Facebook della parrocchia san Timoteo, poi nella bacheca del cinema “Oddo” e nella bacheca della parrocchia.

Per il ritiro del premio, chiunque sia titolare di una vincita dovrà esibire il biglietto vincente, dimostrando la vincita, motivo necessario per ritirare il premio. In caso contrario non sarà possibile ritirarlo.

Don Benito in conclusione della lotteria ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno partecipato con l’acquisto dei biglietti, tutta l’organizzazione e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa lotteria solidale.

Di seguito riportiamo i vincitori di questa lotteria:

1. Scooter PIAGGIO modello Liberty 125 N. ESTRATTO MT 18439

2. Bici elettrica LOMBARDO modello Modena ruota 28 pollici N. ESTRATTO MT 23960

3. Lavatrice 8Kg BOSCH wat24438 N. ESTRATTO MT 31616

4. Televisore Led 55” SAMSUNG ue55tu7070 N. ESTRATTO MT 30441

5. Condizionatore HAIER tundra donato da Conti Cristian N. ESTRATTO MT 44142

6. Ipad APPLE mw752tya N. ESTRATTO MT 14139

7. Monopattino elettrico XDE xdcs518 N. ESTRATTO MT 14140

8. Impastatore KENWOOD planetaria kmx750aw N. ESTRATTO MT 45215

9. Telefonino HUAWEI P40 LITE N. ESTRATTO MT 41427

10. Ferro a caldaia ROWENTA dg7644 N. ESTRATTO MT 50633

11. Aspirapolvere ricaricabile ROVENTA rh7324 N. ESTRATTO MT 57152

12. Aspirapolvere IROBOT rumba 616 N. ESTRATTO MT 11261

13. Macchina Caffè DE LONGHI ec260bk N. ESTRATTO MT 11684

14. Estrattore succi XDE xdzz823red N. ESTRATTO MT 58202

15. Microonde grill PANASONIC nnk10jwmepg N. ESTRATTO MT 20180

16. Rasoio elettrico PANASONIC esrt37 N. ESTRATTO MT 20805

17. Piastra a vapore per capelli IMETEC 11632 N. ESTRATTO MT 45099

18. Spazzolino elettrico ORAL-B pro 750 black N. ESTRATTO MT 31499

19. Tela Fredy Luciani N. ESTRATTO MT 42544

20. Tela Fredy Luciani N. ESTRATTO MT 43084

21. Tela Fredy Luciani N. ESTRATTO MT 52161

22. Tela Fredy Luciani N. ESTRATTO MT 51518

23. Tela Fredy Luciani N. ESTRATTO MT 45097

24. Tela Fredy Luciani N. ESTRATTO MT 56634

25. Tela Fredy Luciani N. ESTRATTO MT 60437

26. Tela Fredy Luciani N. ESTRATTO MT 14532

27. Tela Fredy Luciani N. ESTRATTO MT 13186

28. Tela Fredy Luciani N. ESTRATTO MT 25639

29. Cena per 2 persone presso Ristorante “IL TRATTURO” N. ESTRATTO MT 26176

30. Cena per 2 persone presso Ristorante “IL TRATTURO” N. ESTRATTO MT 43670

31. Cena per 2 persone presso Ristorante “IL TRATTURO” N. ESTRATTO MT 16811

32. Cena per 2 persone presso Ristorante “IL TRATTURO” N. ESTRATTO MT 49613

33. Cena per 2 persone presso Ristorante “IL TRATTURO” N. ESTRATTO MT 16670

34. Cena per 2 persone presso trattoria “DA ENDRYU” N. ESTRATTO MT 44615

35. Cena per 2 persone presso trattoria “DA ENDRYU” N. ESTRATTO MT 51935

36. Cena per 2 persone presso trattoria “DA ENDRYU” N. ESTRATTO MT 57198

37. Cena per 2 persone presso trattoria “DA ENDRYU” N. ESTRATTO MT 60605

38. Cena per 2 persone presso trattoria “DA ENDRYU” N. ESTRATTO MT 57199

39. Cena per 2 persone presso pizzeria “LAVIDA” N. ESTRATTO MT 54137

40. Cena per 2 persone presso pizzeria “LAVIDA” N. ESTRATTO MT 20200

41. Cena per 2 persone presso pizzeria “LAVIDA” N. ESTRATTO MT 27488

42. Cena per 2 persone presso pizzeria “LAVIDA” N. ESTRATTO MT 45252

43. Cena per 2 persone presso pizzeria “LAVIDA” N. ESTRATTO MT 38144

44. Scultura in terracotta di Casolino Cleofino N. ESTRATTO MT 57733

45. Scultura in terracotta di Casolino Cleofino N. ESTRATTO MT 45255

46. Scultura in terracotta di Casolino Cleofino N. ESTRATTO MT 31576

47. Scultura in terracotta di Casolino Cleofino N. ESTRATTO MT25666

48. Scultura in terracotta di Casolino Cleofino N. ESTRATTO MT 20541

49. Scultura in terracotta di Casolino Cleofino N. ESTRATTO MT 48597

50. Scultura in terracotta di Casolino Cleofino N. ESTRATTO MT 39232

51. Scultura in terracotta di Casolino Cleofino N. ESTRATTO MT 24398

52. Scultura in terracotta di Casolino Cleofino N. ESTRATTO MT 44200

53. Scultura in terracotta di Casolino Cleofino N. ESTRATTO MT 50088

54. Abbonamento (da 11 ingressi) presso cinema “ODDO” N. ESTRATTO MT 28751

55. Abbonamento (da 11 ingressi) presso cinema “ODDO” N. ESTRATTO MT 12376

56. Abbonamento (da 11 ingressi) presso cinema “ODDO” N. ESTRATTO MT 37520

57. Abbonamento (da 11 ingressi) presso cinema “ODDO” N. ESTRATTO MT 60902

58. Abbonamento (da 11 ingressi) presso cinema “ODDO” N. ESTRATTO MT 60601

59. Buono sconto (da € 20,00) presso cartolibreria “10 E LODE”N. ESTRATTO MT 54015

60. Buono sconto (da € 20,00) presso cartolibreria “10 E LODE”N. ESTRATTO MT 15780

61. Buono sconto (da € 20,00) presso cartolibreria “10 E LODE”N. ESTRATTO MT 53551

62. Buono sconto (da € 20,00) presso cartolibreria “10 E LODE”N. ESTRATTO MT 10389

63. Buono sconto (da € 20,00) presso cartolibreria “10 E LODE”N. ESTRATTO MT 28151

64. Trattamento total-look presso parrucchiera TONIA MANCINI N. ESTRATTO MT 18185

65. Trattamento total-look presso parrucchiera TONIA MANCINI N. ESTRATTO MT 42626

66. Fumetto SAN TIMOTEO della Parrocchia San Timoteo N. ESTRATTO MT 58872

67. Fumetto SAN TIMOTEO della Parrocchia San Timoteo N. ESTRATTO MT 13732

68. Fumetto SAN TIMOTEO della Parrocchia San Timoteo N. ESTRATTO MT 28882

69. Fumetto SAN TIMOTEO della Parrocchia San Timoteo N. ESTRATTO MT 19651

70. Fumetto SAN TIMOTEO della Parrocchia San Timoteo N. ESTRATTO MT 24666

71. Fumetto SAN TIMOTEO della Parrocchia San Timoteo N. ESTRATTO MT 59649

72. Fumetto SAN TIMOTEO della Parrocchia San Timoteo N. ESTRATTO MT 51082

73. Fumetto SAN TIMOTEO della Parrocchia San Timoteo N. ESTRATTO MT 11697

74. Fumetto SAN TIMOTEO della Parrocchia San Timoteo N. ESTRATTO MT 48619

75. Fumetto SAN TIMOTEO della Parrocchia San Timoteo N. ESTRATTO MT 46490

76. Fotolibro SAN TIMOTEO della Parrocchia San Timoteo N. ESTRATTO MT 33576

77. Fotolibro SAN TIMOTEO della Parrocchia San Timoteo N. ESTRATTO MT 50082

78. Fotolibro SAN TIMOTEO della Parrocchia San Timoteo N. ESTRATTO MT 42973

79. Fotolibro SAN TIMOTEO della Parrocchia San Timoteo N. ESTRATTO MT 60682

80. Fotolibro SAN TIMOTEO della Parrocchia San Timoteo N. ESTRATTO MT 27876

81. Fotolibro SAN TIMOTEO della Parrocchia San Timoteo N. ESTRATTO MT 28894

82. Fotolibro SAN TIMOTEO della Parrocchia San Timoteo N. ESTRATTO MT 58552

83. Fotolibro SAN TIMOTEO della Parrocchia San Timoteo N. ESTRATTO MT 28891

84. Fotolibro SAN TIMOTEO della Parrocchia San Timoteo N. ESTRATTO MT 26912

85. Fotolibro SAN TIMOTEO della Parrocchia San Timoteo N. ESTRATTO MT 43096

86. Libro PIU’ PAROLA, MENO PAROLE di Benito Giorgetta N. ESTRATTO MT 36175

87. Libro PIU’ PAROLA, MENO PAROLE di Benito Giorgetta N. ESTRATTO MT 56689

88. Libro PIU’ PAROLA, MENO PAROLE di Benito Giorgetta N. ESTRATTO MT 46653

89. Libro PIU’ PAROLA, MENO PAROLE di Benito Giorgetta N. ESTRATTO MT 38550

90. Libro PIU’ PAROLA, MENO PAROLE di Benito Giorgetta N. ESTRATTO MT 25780

91. Libro PIU’ PAROLA, MENO PAROLE di Benito Giorgetta N. ESTRATTO MT 13241

92. Libro PIU’ PAROLA, MENO PAROLE di Benito Giorgetta N. ESTRATTO MT 28030

93. Libro PIU’ PAROLA, MENO PAROLE di Benito Giorgetta N. ESTRATTO MT 42975

94. Libro PIU’ PAROLA, MENO PAROLE di Benito Giorgetta N. ESTRATTO MT 46049

95. Libro PIU’ PAROLA, MENO PAROLE di Benito Giorgetta N. ESTRATTO MT 12381

