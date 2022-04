Una piccola rivoluzione: dal 27 aprile il cambio di residenza si farà online in tutti i Comuni

TERMOLI. Potremmo celebrarla anche come una piccola rivoluzione.

Con la circolare numero 36 del dipartimento affari interni e territoriali del Viminale, anche il cambio di residenza si potrà fare online, attraverso lo Spid, in tutti i comuni italiani, a partire da domani, mercoledì 27 aprile.

Parliamo nello specifico della dichiarazione di residenza per il trasferimento da un qualsiasi Comune o dall'estero (per i cittadini italiani iscritti all'Aire), a un qualsiasi Comune sul territorio nazionale e della dichiarazione di cambiamento di abitazione nell'ambito di un qualsiasi Comune sul territorio nazionale.

Considerato l'esito positivo della prima fase di applicazione, sarà disponibile, a decorrere dal prossimo 27 aprile, per i restanti Comuni (erano 30 quelli per cui era stata avviata la sperimentazione in tutto il territorio nazionale), che potranno gestire le predette dichiarazioni tramite la Web application della stessa Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione residente) o tramite gli applicativi gestionali locali, previamente adeguati ai servizi applicativi (web services) di Anpr, secondo le indicazioni già fornite con la precedente circolare.

Il cittadino potrà accedere al Portale Anpr (www.anagrafenazionale.interno.it), nell'area dedicata ai "Servizi al cittadino", con la propria identità digitale: Cie (carta d'identità elettronica), Cns (carta nazionale servizi) o Spio (sistema pubblico d'identità digitale) e compilare la dichiarazione anagrafica, seguendo le indicazioni della "Guida operativa per i cittadini", pubblicata nella sezione "Residenza" dello stesso Portale.

Il flusso di informazioni relativo al nuovo servizio sarà gestito dai Comuni, nel rispetto della normativa anagrafica, seguendo le istruzioni contenute nel manuale "Guida operativa per i Comuni".

Si completa così, la svolta digitale di cui cominciammo a parlare nell'autunno 2020 per i servizi demografici, svolta impressa ancora di più dall’esigenza di smart-working e della limitazione dei contatti causati dalla pandemia da Covid ai servizi demografici del Comune di Termoli.