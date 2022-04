Consorzio bonifica basso Molise, organizzazioni chiedono incontro a Toma

CAMPOBASSO. Riceviamo e pubblichiamo la nota a firma di Giuseppe Spinelli, Maria Concetta Raimondo e Luigi Santoianni.

"Le scriventi Organizzazioni Professionali Agricole (Coldiretti Molise, Confagricoltura Molise, Cia Molise),

- vista la L.R. n. 1/2018

- vista la Delibera di G.R. n.539 del 30/12/2020 con la quale si affidava l‘incarico al Commissario, Ing. Vincenzo Napoli di procedere alla realizzazione del progetto di fusione dei due Enti consortili

- audita la relazione di gestione del Commissario del Consorzio di Bonifica “Basso Molise”, in data 21 aprile u.s., in cui evidenziava la totale assenza di risorse finanziarie atte a garantire l’ordinaria funzionalità dell’Ente consortile;

- sentite le istanze del Comitato “Consorziati Bonifica Basso Molise”, con le quali vengono rimarcate le problematiche inerenti la gestione ed il funzionamento del Consorzio per la campagna irrigua in corso;

- vista la L.R. n. 42/2015, all’art. 4 - comma 3;

Chiedono alla S.V. un incontro urgentissimo ed inderogabile per discutere la problematica finanziaria, strutturale e programmatica del Consorzio di Bonifica “Basso Molise”,

al fine di garantire la funzionalità ordinaria dell’Ente per la campagna irrigua in corso.

Certi di un sollecito e positivo riscontro, contando sulla Sua consapevolezza circa la gravità di quanto rappresentato, ed in attesa di incontrarci".