Pnrr, "Germogliano" polemiche sulle scelte di Palazzo Ducale

LARINO. Le sorti del Teatro Risorgimento al centro dell’ennesimo attacco portato dal gruppo consiliare di opposizione del Germoglio alla Giunta Puchetti. «La maggioranza di Palazzo Ducale, assieme ai responsabili dell’area tecnica, continua ad affidare incarichi professionali ad ingegneri e architettiche sembra condividono, o hanno condiviso, collaborazioni professionali con il responsabile dell’ufficio Servizi Civili e Lavori Pubblici. Ricordiamo il recente affidamento diretto per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza per il completamento degli impianti sportivi, non è andato a vecchie conoscenze campobassane del responsabile in questione?

Ciò ha anche riacceso la miccia con il tecnico originariamente incaricato, mettendo altra carne al fuoco sulla spinosa vicenda (a danno dei larinesi che neanche con questa amministrazione vedranno realizzati gli impianti sportivi). Ma quest’ultimo caso ha dell’eclatante. Si tratta di individuare il tecnico che deve coordinare l’attività per la richiesta fondi per gli interventi di rigenerazione urbana nell’ambito Pnrr da parte del comune di Larino, che è l’ente capofila, e di altri comuni del circondario. Orbene, il tecnico individuato con affidamento diretto, non è il socio in affari sempre dello stesso responsabile dell’ufficio Lavori Pubblici e Servizi Civili del comune di Larino?

Chiediamo all’amministrazione di scioglierci questo dubbio, perché se così fosse ci sarebbero forti dubbi circa la legittimità della determina di incarico. La cifra in ballo, come ha ricordato il Sindaco nel recente Consiglio comunale del 21 aprile 2022, è al massimo 5 milioni di euro, di cui 1,8 milioni potrebbero toccare al comune di Larino. Un’ottima notizia, che però come al solito viene sminuita a causa del modus operandi della maggioranza di Palazzo Ducale. In primis, non c’è stato nessun confronto con le forze di minoranza e con la cittadinanza, su quale avrebbe potuto essere l’intervento migliore da finanziare in termini strategici per il futuro della nostra comunità.

La scelta di Puchetti & Co. è ricaduta sulla ristrutturazione del Cinema Teatro Risorgimento (stimata in 400mila euro e sul recupero di Palazzo Pietrantonio per la restante parte del finanziamento (1,4 milioni). Scelta, che per noi del Germoglio è del tutto sbagliata, in quanto non apporterà nessun valore aggiunto alla nostra collettività. Si pensi all’impossibilità di parcheggiare nei pressi di Palazzo Pietrantonio, che potrebbe restare un contenitore inutilizzato come lo è stato finora, ma con 1,4 milioni di euro sul groppone. Una bella bomboniera insomma. Sicuramente il recupero del Cinema Teatro ha una sua valenza socioculturale, ma si sarebbero potute percorrere altre linee di finanziamento. Questa del Pnrr era l’occasione buona per fare interventi di più ampio respiro.

Di progetti maggiormente meritevoli ce ne sarebbero stati diversi, si pensi ad esempio al rifacimento urbanistico di Piazza del Popolo, via Jovine e viale Giulio Cesare, che avrebbe dato un nuovo volto al Piano San Leonardo, eliminando il grigiore che lo caratterizza. Oppure, si sarebbero potuti realizzare interventi di messa a sistema e di collegamento tra le varie aree archeologiche e naturalistiche presenti sul nostro territorio, con notevoli risvolti positivi sul turismo. Ci chiediamo fino a quando continuerà questo modo di fare “casareccio” di gestire la cosa pubblica da parte della maggioranza, consentito anche dalle Istituzioni che dovrebbero vigilare».