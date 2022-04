Addio a Biagio Capurso, il mitico fornaio della "Piazzetta"

TERMOLI. La città saluta un altro mitico personaggio, Biagio Capurso, per tutti "Biaggino il fornaio", che per decenni ha sfornato pane e leccornie in piazzetta. Col suo lavoro e l’attività artigianale appresa nella sua lunga vita, partito da Bisceglie 85 anni fa, da padre biscegliese e madre termolese dcc.

Nella città della mamma Biagio arriva nel 1966 e da quella data inizia la sua attività di fornaio, inizialmente aprì la sua attività al Terzo corso, cambia location un paio di volte, per poi stabilirsi definitivamente nel 1979 nella piazza Insorti d’Ungheria dove era diventato il conosciutissimo e mitico “Forno da Biaggino".

La gente di mattina presto faceva la fila per riuscire a prendere le pagnotte da 1 o 2 chili, calde e friabili, o le pizze variegate che sfornava soprattutto d’estate per i turisti. Biaggino era l’amico di tutti in piazzetta, era il custode della simpatia in piazzetta, il suo bel visone sorridente sotto quell’accenno di baffetto bianco da sparviero autentico era il simbolo della cordialità.

A chiunque passasse dalle parti del suo forno, Biagio non faceva mancare mai il saluto, conosciuti o anche mai visti prima.

Ha incarnato alla perfezione il mestiere faticoso del fornaio che lavora mentre la moltitudine di persone dorme e che poi la mattina quando ci svegliamo ci fa trovare la fragranza del sapore del pane o delle pizze o anche dei cornetti e dolciumi vari, che poi sono le piccole gioie della nostra vita normale.

I fornai di una volta come Biagio, che lavoravano con le solo loro braccia, non aiutati come oggi dalle macchine super tecnologiche, stanno scomparendo, lui a Termoli è stato uno degli ultimi baluardi, quando mangiavi il prodotto sfornato da lui come anche da altri suo colleghi coetanei, sentivi quando lo masticavi, il sapore della genuinità del prodotto.

Caro Biagio era diventata una bellissima abitudine quando con alcuni amici all’inizio della giornata passavamo davanti al tuo forno soltanto per addolcirci le narici dal profumo inebriante che usciva ed aveva inondato tutta la piazzetta e tu uscivi anche d’inverno, noi incappucciati per coprirci dal freddo e tu invece con la t-shirt bianca a maniche corte e la classica "Mantire“ bianca del fornaio sulla pancia, accaldato dal forno in piena attività, ci davi il buongiorno.

Questo è il ricordo che ci piace avere di te, grande personaggio, ottimo lavoratore che dispensavi bontà e freschezza a tutti i termolesi, oggi saranno contenti lassù ,dove ti stai recando per il tuo ultimo viaggio da questa vita terrena, perché sta arrivando un artigiano del pane quotidiano che vuol dire bontà allo stato puro, quello che è stata anche la tua caratteristica in questa vita vissuta, la tua famiglia, chi ha avuto la fortuna di conoscerti sa bene che quello che diciamo di te non è retorica.

È semplicemente la verità, buon viaggio mitico Biaggino u’ furnare da chiazzett’.

I funerali avranno luogo in Termoli giovedì alle 16, nella Chiesa Santi Pietro e Paolo, partendo dalla casa funeraria Jovine in via Egadi 7. La nostra redazione porge le più sentite condoglianze alla moglie la signora Franca, ai figli Anna, Gianni e Teresa, ai generi, alla nuora, ai cognati, nipoti e pronipoti.