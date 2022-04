Via del Mare: rete gas causa del dissesto, a breve i lavori sul cavalcavia

TERMOLI. In merito alla criticità riscontrata in corrispondenza del cavalcavia autostradale di via del Mare e che ha reso necessario la chiusura al traffico veicolare di un tratto di detta strada, si comunica che questa mattina i tecnici di Autostrade per l’Italia hanno accertato che il dissesto del piano viario è stato cagionato dall’improvviso cedimento del materiale di rinterro di una linea di distribuzione del gas metano.

I lavori di ripristino e riparazione avranno inizio nel più breve tempo possibile e saranno eseguiti da Autostrade sotto la supervisione della società responsabile della condotta del gas.

Il Comune di Termoli, al fine di riaprire al traffico in tempi rapidi via del Mare, ha diffidato i soggetti coinvolti a intervenire immediatamente, informando che laddove i tempi si dovessero ingiustificatamente dilungare, valuterà l’ipotesi di intervenire autonomamente in via sostitutiva, con successivo addebito delle spese sostenute.