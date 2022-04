Rio Vivo, incontro ravvicinato con un cinghiale nei pressi della scuola

TERMOLI. Siamo a Rio Vivo, nei pressi della scuola dove questo pomeriggio, mercoledì 27 aprile, alcune madri hanno avuto un incontro ravvicinato con un cinghiale.

L'ungulato adulto si trovava nei pressi del plesso scolastico in pieno giorno. Per nulla spaventato dal presenza umana, si è goduto l'uscita, probabilmente alla ricerca di cibo. Spavento, invece, per i genitori che temono per la sicurezza dei propri figli.

La presenza di animali selvatici sul territorio termolese è diventata sempre più costante negli ultimi anni e, soprattutto per quanto riguarda i cinghiali, le segnalazioni si susseguono con picchi soprattutto con l'avvicinarsi del periodo caldo e delle nuove e cucciolate.