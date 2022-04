Pnrr, monito alle Pubbliche amministrazioni: attente ai controlli antiriciclaggio

Le Pubbliche amministrazioni debbono nominare un gestore con l'incarico di vagliare le informazioni disponibili su ciascun intervento che rientri nel Piano nazionale e di valutare l'eventuale ricorrenza di nomi sospetti da comunicare prontamente all'Unità di informazione finanziaria, vale a dire alla 'task force' della Banca d'Italia che si occuperà di contrastare il riciclaggio. La nomina della figura è obbligatoria per gli enti che gestiscano i fondi ed i piani previsti dal Pnrr. L'indicazione arriva da una comunicazione che reca in oggetto: «Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 ed al Pnrr».

Gli elementi di sospetto - questa l'ammonizione - devono essere valutati alla luce delle caratteristiche dei soggetti che si relazionano con i Comuni, le Province e le Regioni e delle attività e dei comportamenti tenuti dai citati anti locali. Si dovranno prendere come riferimento gli indicatori di anomalia emanati dall'Uif; e, tra questi, vengono richiamati - in particolare - quelli generali di cui alle Sezioni A e B del provvedimento-Uif del 23 aprile 2018 e quelli specifici di cui alla Sezione C che concerne i settori degli appalti e dei contratti pubblici nonché quelli per i finanziamenti pubblici.

Le Pubbliche amministrazioni dovranno compiere le proprie valutazioni tenendo in considerazione tutti i dati ed ogni altra informazione, a mano a mano che siano acquisiti nello svolgimento dei procedimenti di competenza. Tanto perché ritenuti una base informativa per l'attività di collaborazione attiva antiriciclaggio. La base di partenza è la presentazione della documentazione antimafia. «Ai fini della valutazione dei soggetti economici che accedono alle gare di appalto, alle concessioni o agli altri benefici collegati ai fondi del Pnrr - scrivono gli addetti all'Uif - si richiama l'importanza di controlli tempestivi ed efficaci sulla cosiddetta documentazione antimafia». Per di più le Pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di raccogliere alcune categorie di dati e di richiedere, esplicitamente che, in relazione ai destinatari dei fondi ed agli appaltatori, sia individuato il titolare effettivo come definito dalla disciplina antiriciclaggio.

Naturalmente l'attività di monitoraggio deve essere effettuata anche nei confronti di chi sia chiamato a prestare consulenze. Per quanto concerne il coinvolgimento degli intermediari (bancari e finanziari che siano) e dei professionisti, nell'àmbito delle attività di assistenza, di supporto e di consulenza prestate per agevolare l'accesso ai fondi, oltre a considerare i vigenti indicatori e gli schemi di anomalia (laddove rilevanti sulla scorta dell'operatività svolta), essi valuteranno con attenzione la coerenza: 1) tra il profilo del soggetto che intende accedere ai predetti fondi; 2) il settore economico di appartenenza; 3) gli interventi che dovranno essere realizzati in attuazione del Pnrr. Per ogni altro eventuale servizio offerto attraverso consulenti, (mediatori e, in generale, collaboratori esterni), andrà verificata - con cura - l'adeguatezza e la completezza dei dati e delle informazioni che si saranno acquisite. Ciò ai fini della valutazione e della segnalazione delle operatività sospette. Per di più dovranno essere monitorate, nel tempo, le attività svolte e la regolarità del comportamento assunto dai predetti collaboratori.

Claudio de Luca