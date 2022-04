Buca via del Mare, iniziati i lavori per risolvere il problema: presto la riapertura

TERMOLI. Nelle prime ore della mattinata sono iniziati i lavori di ripristino della buca di via del Mare che aveva indotto il Comune di Termoli ha chiudere al traffico per un ampio tratto, creando diversi disagi all’utenza. Siamo andati sul posto attraversando il percorso pedonale laterale a via del Mare e oltre ad aver scattato alcune foto delle operazioni, abbiamo chiesto alcune informazioni a Gianfranco Bove l’ingegnere capo dell’ufficio tecnico di Termoli. Ci ha spiegato che “è stato approfondito uno scavo di diversi metri in verticale proprio dove si era formato il dissesto e si è constatato che alcune infiltrazioni hanno prima indebolito e successivamente dilavato il materiale di rinterro retrostante il muro di spalla del cavalcavia autostradale”. L’ingegnere ha aggiunto che “purtroppo la necessità di effettuare un intervento definitivo che risolva la problematica, comporta l’obbligo di estendere ulteriormente lo scavo che verrà nella giornata di oggi e domani riempito di materiale cementato che non dovrebbe dare origine ad assestamenti futuri, successivamente e una volta indurito il materiale si potrà riaprire la strada al traffico”. Pertanto, per il fine settimana via del Mare dovrebbe tornare perfettamente percorribile.

