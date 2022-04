Musica, magia e motori nel Primo maggio a Termoli

Termoli Un Primo maggio ricco di eventi a Termoli con musica ad animare le strade e la magia per i più piccoli.

TERMOLI. Presentati in conferenza stampa dall’assessore allo Sport, Cultura e Turismo Michele Barile tutti gli eventi collegati al 1 Maggio. Conferenza stampa che TermoliOnLine ha seguito in diretta sulla pagina facebook e che riproponiamo in calce all'articolo.

Una serie di manifestazioni che inizieranno in realtà nei giorni precedenti al primo maggio giorno nel quale, invece si concentreranno, tutte le iniziative volute per la giornata dedicata alla Festa dei Lavoratori. Da parte dell'assessore Barile e della struttura comunale i ringraziamenti a tutte le associazioni che si sono messe a disposizione per l'organizzazione delle manifestazioni e agli esercenti sempre disponibili ad accogliere di buon grado le proposte portate avanti dal Comune di Termoli.

A far da apripista alla tre giorni di eventi il “Villaggio dei bambini” che aprirà i battenti in Piazza Vittorio Veneto venerdì 29 aprile alle ore 17 con “Mago Peppe Show”, un pomeriggio dedicato ai bimbi e alle famiglie con il teatro dei burattini e le magie del Mago Peppe.

Sabato 30 aprile sempre alle ore 17 in Piazza Vittorio Veneto “Checco Clown Magico”, una performance con tante risate e divertimento tutta da vivere.

Tanti, infine gli eventi che si terranno domenica primo maggio:

- Alle ore 10 sul Lungomare Nord Cristoforo Colombo il "Quarto Memorial Paul Walker" Opening of Tuning Season 2022 on the beach

- Alle ore 10,30 in Piazza Vittorio Veneto “Sorridere Sempre Party” con i volontari dell’associazione Sorridere Sempre Onlus denominati ormai da tutti come i “Maestri del Sorriso”.

- Alle ore 17 in Piazza Vittorio Veneto “Magicamente-LegnoGiocando” con le performance di “Mastro Tony” al quale si aggiungerà anche la magia del “Mago Awax”. A seguire la giornata sarà allietata dai tanti spettacoli musicali dislocati per le vie del centro:

- Via XX Settembre dalle ore 18 in dj set con Fabrizio Della Corte

- Corso Nazionale dalle ore 18 “Band Acustica”

- Corso Nazionale ore 18 “Fall Out”

- Piazza Insorti D’Ungheria ore 18 concerto “Acid Lake”

- Largo Piè di Castello ore 18 “Tuttocompreso”

- Piazza Duomo ore 18 concerto “Jumping Jack Band”

- Corso Fratelli Brigida ore 18 concerto “Kiss e Cheese”

