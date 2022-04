Turismo è cultura 2022/2023, pubblicato avviso

CAMPOBASSO. L’intervento “Avviso Pubblico Turismo è Cultura 2022/2023”, attraverso il sostegno delle attività culturali regionali affermatesi come catalizzatori di interesse di ampi target di pubblico, si propone di contribuire alla loro promozione e sviluppo con lo scopo ultimo di tutelare e, al contempo, valorizzare il patrimonio culturale locale. L’obiettivo perseguito è quello di sostenere le attività culturali diffuse sul territorio caratterizzate da standard qualitativi elevati, che vedono, come protagonisti, il più ampio pluralismo di attori, la molteplicità delle espressioni creative e sociali, capaci di valorizzare e promuovere il patrimonio culturale e le tradizioni regionali, nonché di veicolare e diffondere l’identità culturale del Molise.

L’Avviso sostiene la realizzazione di eventi ascrivibili ad una delle successive categorie, ove ne ricorrano le caratteristiche, di seguito prescritte: eventi 2022/2023, intesi quali manifestazioni culturali, di carattere collettivo, di rilevanza regionale aperti al pubblico e senza scopo di lucro, a titolo gratuito o dietro pagamento di

ticket; grandi e straordinari eventi 2022/2023, intesi quali manifestazioni culturali, di

carattere collettivo, di rilevanza nazionale ed internazionale e con storicità almeno trentennale aperti al pubblico e senza scopo di lucro, a titolo gratuito o dietro pagamento di ticket.

Destinatari dell’Avviso sono comuni, unioni o aggregazioni di comuni, istituzioni pubbliche e soggetti privati senza fini di lucro quali organizzazioni, fondazioni e associazioni aventi sede legale nella Regione Molise o almeno una sede operativa sul territorio regionale.

La dotazione finanziaria pubblica complessiva è quantificata in € 3.000.000,00, di cui € 2.400.000,00 per gli eventi 2022/2023 e € 600.000,00 per i grandi e straordinari eventi 2022/2023.

La candidatura va proposta utilizzando esclusivamente la modulistica scaricabile dal sito istituzionale della Regione Molise da trasmettere, pena l’irricevibilità, in formato non modificabile. La candidatura dovrà essere inviata, a pena di esclusione, per via telematica, dall’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) del soggetto proponente all’indirizzo regionemolise@cert.regione.molise.it secondo le seguenti modalità:

1. Prima Finestra riguardante la PRIMA ANNUALITÀ (ossia i progetti calendarizzabili dall’approvazione del presente Avviso al 30 Aprile 2023): a partire dal sedicesimo giorno dalla pubblicazione sul BURM per i successivi 30 giorni;

2. Seconda finestra riguardante la SECONDA ANNUALITÀ (ossia i progetti calendarizzabili dal 1° Maggio 2023 al 31 Dicembre 2023): dal 15 al 30 giugno 2022.

Il soggetto proponente potrà presentare una sola candidatura.

A seconda dell’annualità per la quale si propone la candidatura, nell’oggetto dell’inoltro telematico dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Avviso Pubblico Turismo è Cultura PRIMA ANNUALITÀ” o “Avviso Pubblico Turismo è Cultura SECONDA ANNUALITÀ