Incidenti sul lavoro, in Molise aumentano denunce e infortuni mortali

GUGLIONESI. Si è celebrata ieri giovedì 28 aprile la Giornata mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro. Nel mondo muoiono ogni anno due milioni di persone sui luoghi di lavoro. L’80% è a causa di malattie professionali a causa delle malsane condizioni di lavoro.

Le denunce di Infortuni sul lavoro, registrate nel 2021 in Italia sono state 555.236, lo 0,2 per cento in più rispetto all’anno precedente.

1.221 sono state le vittime del lavoro. Se osserviamo le denunce di infortunio per regione da gennaio – dicembre 2020 a gennaio – dicembre 2021 registriamo che in Molise siamo passati da 1.488 casi a 1.716 casi (+ 228) con un incremento del 15,32 %. Il più alto d’Italia.

In Molise, le denunce di infortunio con esito mortale siamo passati da 14 morti nel 2020 a 17 morti (+4) nel 2021 con un incremento del 21,43%.

La situazione per il 2022 è ancora più preoccupante. I dati diffusi il 31 marzo u.s. non possono lasciarci indifferenti. In soli due mesi si sono registrate oltre 120mila denunce di infortunio, 114 con esito mortale. I preoccupanti incrementi rispetto al primo bimestre del 2021 impongono una seria riflessione per stimolare maggiore attenzione verso il tema della salute e sicurezza sul lavoro.

Il dramma che da sempre serpeggia tra l’opinione pubblica sul drammatico problema delle morti sul lavoro consiste che per i più si tratta di fatalità, di destino e per cui non si può fare nulla. Tutto falso!!! Gli infortuni sul lavoro non sono dovuti alla fatalità, al destino. Questi “omicidi” avvengono perché non vengono rispettate le più elementari norme sulla salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, nonostante le leggi in vigore.

I dati dei primi mesi del 2022 ci dicono che gli infortuni mortali sul lavoro stanno aumentando spaventosamente. Tutti giorni gli organi di informazione parlano anche se in modo superficiale di lavoratori caduti sul lavoro, perché la Guerra in corso in Ucraina tra “Stati Uniti e Russia” ha oscurato anche questo dramma. L’altro ieri (mercoledì 27 aprile) un altro lavoratore 62enne edile in pieno centro a Roma è morto cadendo da una impalcatura.

Da anni andiamo dicendo che agli ultra60enni deve essere impedito per Legge di salire sull’impalcature visto l’alta mortalità in quei tipi d’incidenti che coinvolge gli over60 e nel contempo anticipare l’età pensionabile per alcune mansioni nel settore edile

Nella giornata mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro un altro operaio , di 39 anni, è morto ieri mattina dopo essere caduto nel vano di un ascensore sempre a Roma nella sede del Ministero degli Esteri, durante lavori di manutenzione. Gli infortuni più ricorrenti sono in edilizia e in agricoltura. Se si rispettassero le più elementari norme (che esistono) per il montaggio delle impalcature gli infortuni nel settore edile sarebbero azzerati. Le Imprese per accaparrarsi i lavori sia pubblici che privati le più delle volte applicano il massimo del ribasso, per poi ridurre le spese sulla sicurezza per rientrare nei costi.

Quel che più ci sconvolge è che nella giornata di giovedì 28 aprile - giornata mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro - nessuna iniziativa è stata messa in campo da parte di chi dovrebbe vigilare e sensibilizzare l’opinione pubblica e gli stessi lavoratori per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.

È triste notare che nella nostra regione l’unico appuntamento è stato organizzato da una Azienda Privata, con la sponsorizzazione di varie imprese e assicurazioni, con un convegno intitolato “MOLISE SICURO” senza la presenza dei rappresentanti dei lavoratori.

Ma è soprattutto deplorevole constatare che le rappresentanze sindacali non hanno organizzato nessuna iniziativa per sensibilizzare l’opinione pubblica e ricordare che purtroppo ancora oggi di lavoro si muore.

Per ricordare queste morti bianche senza verità e Giustizia, nel silenzio generale di tutti

Pasquale Sisto – segretario Regionale Partito della Rifondazione Comunista/Sinistra Europea