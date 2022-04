I molisani dicono sì alle rinnovabili, ma non dietro casa loro

Nell'Italia che preme per la transizione ecologica e per quella energetica, risultano essere tanti i cosiddetti 'Comitati Nimby', i Sindaci negazionisti ed i generici difensori del paesaggio. Tutti si mantengono lontano da certe idee. Per restare in Molise, all'idea di vedere collocati 12 grandi aerogeneratori, sovrastanti i campi di ulivi, si è scatenato un putiferio nella parte bassa della regione, in ispecie nei Comuni di San Martino in Pensilis, Ururi e Rotello. Peraltro il progetto, in corso di autorizzazione, ha già ottenuto il primo parere positivo del Ministero. L'impianto garantirebbe una potenza di 48 mw; ma, localmente, si contrasta l'iniziativa nella convinzione che essa minaccerebbe il patrimonio agricolo considerato di qualità.

Eppure, oggi, l'energia 'pulita' costa meno di quella 'sporca'; per conseguenza le aziende pronte ad investire nel vento sono tante. Perché, allora, si procede a rilento? Valentina Bosetti, ordinaria alla 'Bocconi' e Presidente di Terna, spiega: "Se scruti il mare della riviera romagnola, noti tante strutture legate alle fonti fossili. Eppure v'è chi dice che queste recano danno all'ambiente e si preoccupa per la flora marina; ma, ove si sia accettato il cambiamento climatico, sarebbe necessario superare certe inibizioni. La citata professoressa cominciò ad occuparsi del problema una 15na di anni fa. Oggi le si oppone una resistenza di livello amministrativo e di tenore psicologico. Da buona computista, la Bosetti afferma che il 'nymbismo' è solo la malattia infantile dell'immobilismo. Le ultime aste sono andate parzialmente deserte perché, per parteciparvi, occorre essere autorizzati; cosicché, mediamente - viste le immediate opposizioni di Mibac, Regioni e Comuni - occorrono 7 anni per concludere un 'iter' quando dovrebbe bastarne solo uno. Per chi lavora alle rinnovabili, l'Italia sarebbe dovuta arrivare al 72% della produzione elettrica mentre oggi siamo appena al 38%. Continuando con questo ritmo, di anni ce ne potrebbero volere un centinaio. Gli esperti dicono che, con l'accelerazione del decreto 'Semplificazioni', teoricamente i permessi, da 1.200 gg., sarebbero dovuti scendere a 300. Tra gli snellimenti il decreto per l'energia ha liberalizzato solo le installazioni per autoconsumo sui tetti e sulle aree private. Per di più, sull'onda della guerra ucraina, il Governo Draghi ha sbloccato 6 parchi eolici, accennando alla possibile riapertura temporanea delle centrali a carbone. Ma, comunque, per arrivare al traguardo 2030 dovremmo aggiungere 8 gw ogni anno: un andamento smentito solo tra il 2010-2012 quando si accelerò per la corsa agli impianti.

Insomma la realtà ha inibito certi percorsi, benché le rinnovabili costino meno del gas e del nucleare dal momento che il vento è sicuramente più economico del sole (ed anche meno intermittente). Forse riusciranno a cambiare le cose le bollette impazzite e soprattutto il ministro Cingolani che ha sentenziato: "E' vero il paesaggio va tutelato, ma le rinnovabili debbono avere la priorità!".

Claudio de Luca