Il Santo viaggio in famiglia nella Luce della Pasqua

TERMOLI-LARINO. Prepariamo il giorno del Signore pregando il Salmo Responsoriale della Liturgia della Parola

Genitori: O Dio, vieni a Salvarci Figli: Signore vieni presto in nostro aiuto. Insieme: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo; come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen Breve introduzione. (Un membro della famiglia) Pregando questo salmo vogliamo affidare a Dio la nostra esistenza personale e nello stesso tempo fare un esame di coscienza sulla stessa e riscontrare le possibili contraddizioni nelle quali ci capita di cadere, per poterle evitare e correggere. Insieme Mostraci Signore il sentiero della vita. (trattandosi di una preghiera in prima persona sarebbe bello che ognuno leggesse un versetto)

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. Ho detto a Dio: «Sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene». Per i santi, che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore. Si affrettino altri a costruire idoli: io non spanderò le loro libazioni di sangue né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, è magnifica la mia eredità.

Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io pongo sempre innanzi a me il Signore, sta alla mia destra, non posso vacillare. Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima; anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.

Insieme: Mostraci Signore il sentiero della vita.

Momento di silenzio. Ognuno rilegge il Salmo per proprio conto. Segue una breve condivisione: ognuno ripete il versetto che lo ha colpito, eventualmente con una breve sottolineatura.

Tutti insieme: Accordaci Signore di camminare nell’integrità, di praticare le opere di misericordia e di parlare nella verità, senza usare le parole per ferire e condannare, Solo così tu potrai abitare in libertà il nostro cuore e dirigere i nostri passi. Amen

Impegno per la settimana: Ricordiamoci che è meglio piegarsi per amore che rompere e spezzare dividendoci

Si conclude la Preghiera recitando il Padre Nostro.

Letture della liturgia: Atti 2,22-33; Prima di Pietro 1,17-21; Luca 24,13-35.





