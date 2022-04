Ricorso sulle concessioni, appello del Sib e Garavaglia: pensiamo a periodo ponte

TERMOLI. Il presidente nazionale del Sib-Confcommercio, Antonio Capacchione, ha espresso vivo apprezzamento per l'iniziativa giudiziaria della Regione Abruzzo a sostegno del ricorso in Cassazione del Sib avverso le note sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato «È stato appena notificato il ricorso ad adiuvandum della Regione Abruzzo presso la Corte di Cassazione a Sezioni unite per l'annullamento della sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, unanimemente considerata viziata da eccesso di giurisdizione oltre che da conflitto di attribuzione con il Parlamento. È un importante atto di concreta vicinanza al settore che invoca il diritto alla continuità di lavoro, la salvaguardia della proprietà aziendale e la tutela del legittimo affidamento. Quindi anche la Regione Abruzzo interviene in Cassazione a sostegno delle ragioni giuridiche esposte dal Sib nel suo ricorso. Ci auguriamo che altre Regioni, Comuni o associazioni di categoria intervengano anch’esse in giudizio davanti alla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite per l’annullamento delle note sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Confidiamo che non sarà necessario ricorrere alle Corti europee per veder riconosciuti i sacrosanti e giusti diritti dei concessionari, eliminando questa "brutta pagina" della giurisprudenza amministrativa italiana.

Ribadiamo che spetta comunque al Parlamento e al Governo intervenire, senza indugio, con una legge che chiarisca definitivamente la questione, confermi gli atti amministrativi già emanati dai Comuni in applicazione della legge numero 145/2018 e assicuri continuità di lavoro alle aziende attualmente operanti». Intanto, come ha riportato il portale specializzato mondobalneare.com, sempre puntuale negli aggiornamenti a tema, la novità risiederebbe nelle intenzioni dell’Esecutivo di Palazzo Chigi, al lavoro sulla definizione di un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2025 prima di riassegnare le concessioni balneari tramite gare pubbliche. Lo ha annunciato il ministro del turismo Massimo Garavaglia, nel corso di un recente incontro pubblico a Riccione. «Entro fine anno verranno fatti i decreti», ha precisato Garavaglia. «Ma avere un solo anno per completare le procedure, in tutti i Comuni italiani, relative alle manifestazioni di interesse per le concessioni balneari, diventa complicato. Dunque ritengo ragionevole un periodo transitorio di due anni e penso che questa sia una modifica al decreto concorrenza che non incontrerà ostacoli. Allo stesso modo penso che non ci siano problemi nel considerare gli indennizzi per il valore aziendale delle imprese».