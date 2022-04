Nuova Garanzia Giovani, approvato Avviso pubblico

CAMPOBASSO. La Regione Molise, nell’ambito della Misura 2-A "Formazione mirata all'inserimento lavorativo" del "Piano di attuazione regionale del Programma operativo nazionale per l'attuazione dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani", intende realizzare Percorsi formativi professionalizzanti, specialistici, e anche di alta formazione, rispondenti all’effettivo fabbisogno del contesto produttivo locale.

Atteso che occorre dar corso all’aggiudicazione di tali Percorsi organizzati e definiti in base alle reali necessità che emergono dal comparto produttivo regionale, rilevate in base all’analisi dei fabbisogni professionali, l’Ente ha approvato l’Avviso pubblico e i relativi allegati per la presentazione, da parte degli Organismi di formazione accreditati dalla Regione Molise, delle proposte progettuali inerenti la formazione mirata all'inserimento lavorativo di cui alla Misura 2-A dell'Asse 1 Bis della Nuova Garanzia Giovani.

QUI il bando