San Martino pronta per la Carrese, finalmente si corre!

Fuochi d'artificio a San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. «Carrese 2022: un lavoro impeccabile svolto da tecnici e istituzioni ha portato la Commissione di vigilanza ad autorizzare all'unanimità la Corsa dei Carri del 30 aprile. Unanimità, lo dico con cognizione di causa, è un successo fino a poco tempo fa inimmaginabile. Grazie a tutti e buona festa». Più che un post sociale sulla pagina Facebook dell’Unione Carresi, è stato il vero e proprio endorsement all’edizione che oggi, dopo lo stop avvenuto a causa della pandemia nel 2020 e 2021, ripropone la corsa dei Carri a San Martino in Pensilis.

Giovani biancocelesti, Giovanotti giallorossi e Giovanissimi gialloverdi daranno vita a una festa colorata, nel rispetto delle norme ribadite con l’ordinanza del sindaco Giovanni Di Matteo. Imponente e massiccio sarà anche lo schieramento delle forze dell’ordine.

In rigoroso ordine del 2019, Giovanotti, Giovani e Giovanissimi, andranno a farsi benedire e scenderanno a piedi fino all’avvio del Tratturo, dove dalle 16 in poi ci si appresta alla fatidica partenza (che solitamente ritarda sempre, anche di un’ora) per percorrere gli 8 km, sotto gli occhi attenti degli steward.

L’attesa per il cosiddetto “cambio” dei buoi e poi la corsa giungerà in paese, lasciando il tratturo.

Intanto, nella serata di ieri, fuochi d'artificio ed entusiasmo palpabile in paese per la vigilia della manifestazione.

