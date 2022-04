Musica, giochi, magia: in piazza Monumento c'è il "Villaggio dei bambini"

TERMOLI. Inaugurato ieri pomeriggio il "Villaggio del bambini" in piazza Monumento. C'è stata notevole affluenza per il “Mago Peppe show”.

In una giornata ventosa, ma primaverile come quella di ieri è stato inaugurato il villaggio dei bambini. Il primo giorno di numerose performance che vedranno il divertimento, come il protagonista di questi ultimi giorni di aprile. “Il villaggio dei bambini” è il primo degli eventi che sono stati presentati in comune dall’assessore alla cultura Michele Barile e che prevedono nelle date 29, 30 aprile e 1° maggio diversi spettacoli di intrattenimento ludico per i più piccoli e per le loro famiglie.

Oltre agli spettacoli, sono presenti a piazza Monumento, numerose bancarelle e giochi gonfiabili. Ieri pomeriggio, lo spettacolo di mago Peppe è stato seguito da un nutrito numero di bambini che si sono divertiti ascoltando uno dei maghi più simpatici del territorio. Oggi, invece ci sarà lo spettacolo di mago Checco, dal titolo: Checco clown magico”, sempre alle 17. Ricordiamo che villaggio dei bambini è stato organizzato dal Comune di Termoli e si concluderà il 1° maggio prossimo.

