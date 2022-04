In attesa del Project financing prorogata a fine anno la gestione del cimitero

TERMOLI. Se la minoranza polemizza sul mancato project financing cimiteriale, la gestione dell’attuale impresa che gestisce il camposanto viene prorogata di altri sei mesi, fino alla fine del 2022, già in carico dal primo giugno dello scorso anno.

Secondo l'articolo 13 del Capitolato Speciale d'appalto con la ditta “Salento Multiservizi Gropup S.r.l.”, che prevede la facoltà dell’Amministrazione Comunale di rinnovo del contratto alla scadenza in caso di corretto svolgimento del servizio agli stessi patti e condizioni, qualora sussistano i presupposti di fatto e di diritto e le ragioni di convenienza e pubblico interesse, nonché la possibilità e legittimità del rinnovo, previa adozione di apposito provvedimento formale; considerato scaduto il termine temporale del contratto con la ditta Salento Multiservizi Group S.r.l. per lo svolgimento del servizio cimiteriale; il Comune ha in corso le procedure per il project-financing del cimitero, per il quale si è in attesa della stipula del contratto di affidamento al soggetto aggiudicatario, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare o ridurre la durata di tale proroga, senza nulla a pretendere da parte della Ditta Salento Multiservizi Grop S.r.l. Il Comune, non è in grado di provvedere con il proprio personale a garantire una corretta gestione del Cimitero con l’espletamento di tutte le operazioni richieste, tra le quali quelle di tanatoprassi che richiedono capacità attitudinale ed esperienza non indifferibili per ragioni di carattere igienico-sanitario e di pubblico decoro.

Proroga motivata dalla necessità di garantire continuità dei servizi cimiteriali, aventi natura essenziale, compresa la manutenzione delle strutture e degli impianti, si rende necessario procedere alla proroga di mesi 7 dell'affidamento del servizio de quo, a partire dal primo giugno 2022 fino alla data del 31/12/2022, alla ditta Salento Multiservizi Group S.r.l., comunque tenendo conto della definizione dell'appalto relativo al project-financing. L’impegno di spesa è fissato in 71.167,46 euro.