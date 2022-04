Kit salvataggio per mamme vittime di violenza, la consegna al centro Liberaluna

CAMPOBASSO. Si terrà nel pomeriggio di oggi dalle ore 15.30 presso "Al parco-pop experience" l’iniziativa in cui sarà consegnata al Centro antiviolenza Liberaluna il "Kit di salvataggio per mamme vittime di violenza", in seguito alla sottoscrizione del protocollo di intesa tra la Consigliera di parità delle Province di Campobasso e Isernia Giuditta Lembo e l'Associazione nazionale "Salvabebè e Salvamamme" e la Presidente dell'Associazione nazionale "Maipiuviolenzainfinita". Lo comunica la consigliera di parità delle Province di Campobasso e Isernia Giuditta Lembo.

