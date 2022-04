Covid: nel Molise 399 contagi e 80 guariti

Termoli, Isernia, Campobasso In Italia 53.602 contagi e 71.625 guariti.

TERMOLI. Nel bollettino Covid dell'Asrem nessun decesso in Molise nelle ultime 24 ore. Due i nuovi ricoveri: entrambi in Malattie infettive, di Chiauci e San Martino in Pensilis.

Dimesso da Anziano fragile paziente di Acquaviva Collecroce.

Ci sono stati 80 guariti, di cui 12 a Termoli, mentre i contagi sono 399, di cui 50 al molecolare Asrem su 785 tamponi refertati, e 349 da test rapidi, su 2.530 antigenici effettuati. A Termoli 33 positivi, di cui 7 al molecolare e 26 all'antigenico.

In Italia 9.826 persone ricoverate con sintomi, di cui 366 in terapia intensiva. Su 383.073 tamponi processati nelle ultime 24 ore ci sono 53.602 contagi, mentre i guariti sono stati 71.625 Sono stati 130, infine, i decessi. Positivi attuali in calo a 1.229.379.

I contagi: 33 totali (di cui 26 antigenici) Termoli, 1 (1) Acquaviva Collecroce, 7 (1) Agnone, 4 (4) Baranello, 8 (7) Bojano, 3 (3) Bonefro, 3 (3) Busso, 64 (59) Campobasso, 2 (2) Campochiaro, 3 (3) Campodipietra, 7 (7) Campomarino, 1 (1) Capracotta, 1 Carpinone, 6 (6) Casacalenda, 1 (1) Casalciprano, 1 (1) Castel del Giudice, 3 (2) Castelmauro, 2 (2) Castelpetroso, 1 (1) Castelpizzuto, 1 (1) Castropignano, 6 (6) Cercemaggiore, 2 (1) Cerro al Volturno, 1 Chiauci, 2 (2) Civitanova del Sannio, 1 (1) Colle d’Anchise, 2 (2) Colletorto, 1 (1) Colli a Volturno, 10 (9) Ferrazzano, 6 (6) Fornelli, 2 (1) Frosolone, 2 (1) Gambatesa, 1 (1) Guardialfiera, 3 (3) Guardiaregia, 8 (7) Guglionesi, 32 (27) Isernia, 1 (1) Jelsi, 21 (19) Larino, 1 Limosano, 1 (1) Lupara, 1 (1) Macchia d’Isernia, 1 (1) Macchiagodena, 1 (1) Mafalda, 1 (1) Matrice, 2 (1) Mirabello Sannitico, 1 (1) Miranda, 2 (1) Montagano, 4 (4) Montaquila, 1 (1) Montecilfone, 1 (1) Montelongo, 2 (1) Montenero di Bisaccia, 3 (3) Monteroduni, 6 (5) Oratino, 2 (2) Palata, 3 (3) Petacciato, 1 (1) Pettoranello del Molise, 1 (1) Pietrabbondante, 1 Pietracatella, 1 Poggio Sannita, 6 (6) Portocannone, 13 (13) Pozzilli, 2 (2) Riccia, 7 (6) Ripalimosani, 10 (10) Rocchetta al Volturno, 1 (1) Rotello, 4 (4) Salcito, 2 San Giacomo degli Schiavoni, 6 (6) San Giuliano di Puglia, 7 (6) San Martino in Pensilis, 1 (1) San Polo Matese, 5 (5) Santa Croce di Magliano, 2 (2) Sant’Agapito, 8 (7) Sepino, 2 (2) Sesto Campano, 1 (1) Tavenna, 6 (5) Toro, 8 (8) Ururi, 3 (3) Vastogirardi, 13 (11) Venafro, 2 (1) Vinchiaturo.