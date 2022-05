Dopo nove anni Guglionesi saluta le Ancelle eucaristiche della Mimì Del Torto

GUGLIONESI. Un'istituzione che se ne va. Un pezzo di storia lungo quasi un secolo che, oggi 1° maggio, smette di esserci.

In silenzio, come solo loro sanno fare, in punta di piedi, le suore abbracciano la comunità di Guglionesi e vanno via.

Giunte a Guglionesi nel settembre del 2013, per raccogliere l'eredità missionaria delle Apostole del Sacro Cuore di Gesù, sotto la costante guida spirituale della madre Superiora, suor Umbertina Lancellotta, le Ancelle eucaristiche hanno svolto diverse attività nella comunità, in particolare nella cura didattica della scuola dell'infanzia comunale "Mimì Del Torto".

Un’istituzione dicevamo, sì perché sono state, sono e saranno sempre un punto di riferimento per tutti quei bambini a cui hanno insegnato. Quei bambini che adesso sono diventati ragazzi. Un punto di riferimento per tutte quelle famiglie che hanno affidato loro i propri figli. Quelle famiglie che, nell’ultimo periodo, hanno lottato per far in modo che l’asilo non chiudesse, per far in modo che le suore non andassero via.

Un capitolo della comunità guglionesana che si chiude con la tristezza nei volti di tutti.

