Lesina: l’amore per il proprio territorio e per le sue eccellenze

LESINA. L’amore per il proprio territorio e per le sue eccellenze, unito a quello per la gente in cui vive, sono le ragioni che stanno alla base dell’attuazione dei progetti dell’Amministrazione comunale di Lesina, guidata dal sindaco Leonardo Primiano Di Mauro.

Un nuovo modo di fare politica, fatto di collaborazione e punti di incontro con il gruppo di opposizione, coinvolgendolo nei progetti che interessano tutta la comunità lesinese. “Trovare punti d’incontro nelle differenze, per condividere idee, proposte e progettualità, riteniamo possa essere un’importante conquista, un bel segno di maturità personale e politica, di crescita sana, nell’interesse per il bene comune. La gente di questa meravigliosa terra merita attenzione, ascolto e risposte, un nuovo modo di fare politica”, dice il primo cittadino. Attuata la proposta dell’amministrazione, di mettere a disposizione, del gruppo consiliare d’opposizione, la somma di 25.000 Euro, che sono dei fondi ministeriali assegnati al comune di Lesina, al fine di occuparsi della riqualificazione di Piazza Italia.

Il gruppo d’opposizione ha curato, con i propri tecnici di fiducia il progetto, già consegnato al comune di Lesina. In collaborazione con l’OdV Azzurra, l’Amministrazione ha donato al comune di Lesina 4 progetti, utilizzando fondi nazionali, grazie alla possibilità concessa dal commissario prefettizio. “Ci abbiamo sempre creduto, abbiamo fatto scuola forse, ponendoci sempre umilmente come esempio utile. Abbiamo stimolato le diverse sensibilità e siamo soddisfatti che altri si siano attivati, convinti che lo faranno altri ancora per il bene comune” precisa il sindaco Di Mauro.

Si sta lavorando su alcune situazioni territoriali che non possono essere più rimandate, ossia, il depuratore di Marina di Lesina, la fogna nera sul lungo lago, il completamento dei lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico sempre alla marina, e la gestione della “gracilaria”, le alghe del lago, che possono essere utilizzate per la pirogassificazione, in agricoltura come concimi e fertilizzanti e nella cosmesi. Grazie all’impegno con il Presidente Provinciale, potranno iniziare i lavori per il rifacimento delle strade provinciali del territorio di Lesina, così come sarà per le strade cittadine e della Marina. “Lavoriamo insieme, quotidianamente, con passione per il nostro amato territorio, per dare le risposte che la nostra bella gente merita.

Peccato che ogni cosa abbia bisogno del suo tempo, che la burocrazia e le dinamiche di certa politica non tengano conto dell’amore per i propri territori, tenendo di frenare l’entusiasmo di chi, come noi, non molla mai”, precisa l’Amministrazione.