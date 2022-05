Primo maggio, turismo alla prova del 9: eventi, locali e primo assaggio della spiaggia

TERMOLI. Primo maggio a Termoli, tanti eventi, tanta gente, ma non molta sulla spiaggia.

È questo lo spaccato della Festa dei lavoratori, tra le date in rosso sul calendario più importanti, universali e significative.

Temperatura che ha sfiorato i 20 gradi oggi poco prima di mezzogiorno, per poi scendere, col cielo tendenzialmente vocato a coprirsi, ma la diaspora sulla costa molisana ha visto molti turisti, dall'Adriatica e dal Tirreno, dal Nord e dal Sud. Pochi gli stabilimenti balneari che hanno approfittato dell'opportunità di aprire gli ombrelloni a partire dalla data odierna.

Ma c'è sempre l'irriducibile della tintarella, nonostante il vento, così come i temerari in acqua. Lungomare affollato, e centro storico coi locali pronti ad accogliere un tutto esaurito o quasi, viuzze del borgo gremite.

Un aperitivo stagionale davvero benaugurante per la stagione turistica 2022.

Dalle ore 10 sul Lungomare Nord Cristoforo Colombo il "Quarto Memorial Paul Walker" Opening of Tuning Season 2022 on the beach; alle ore 10.30 in Piazza Vittorio Veneto “Sorridere Sempre Party” con i volontari dell’associazione Sorridere Sempre Onlus denominati ormai da tutti come i “Maestri del Sorriso”, il programma mattutino. Pomeriggio, poi, alle ore 17 in Piazza Vittorio Veneto “Magicamente-LegnoGiocando” con le performance di “Mastro Tony” al quale si aggiungerà anche la magia del “Mago Awax”. A seguire la giornata sarà allietata dai tanti spettacoli musicali dislocati per le vie del centro: via XX Settembre dalle ore 18 in dj set con Fabrizio Della Corte, corso Nazionale dalle ore 18 “Band Acustica”, corso Nazionale ore 18 “Fall Out”, piazza Insorti D’Ungheria ore 18 concerto “Acid Lake”, largo Piè di Castello ore 18 “Tuttocompreso”, piazza Duomo ore 18 concerto “Jumping Jack Band” e corso Fratelli Brigida ore 18 concerto “Kiss e Cheese”.

Galleria fotografica