Stella al Merito del Lavoro, la consegna alla Provincia

CAMPOBASSO. La Sala della Costituzione della Provincia di Campobasso è stata scelta dalla Prefettura quale location per la cerimonia di consegna delle decorazioni della Stella al Merito del Lavoro per l’anno 2022 e dei relativi brevetti.

L'evento si è tenuto questa mattina, domenica 1° maggio 2022, Festa dei Lavoratori.

Ad essere insigniti dell'onorificenza, i molisani: Lorenzo Cancellario (Finmolise), che riceverà la distinzione onorifica presso il Quirinale; Giovanni Antonio Fanelli (Ind.Al.Co.); Peppino Fazioli (Coltellerie Paolucci); Giovanni Lalli (e-distribuzione S.p.A.); Giuseppe Libertucci (e-distribuzione S.p.A.); Lucia Zampini (Coltellerie Paolucci).

"I complimenti vanno ai nostri concittadini molisani insigniti del prestigioso riconoscimento - il commento del Presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti - Dedizione al lavoro, spirito di sacrificio e capacità di lavorare in team sono elementi fondanti del mondo del lavoro e, sicuramente, i molisani premiati oggi hanno espresso questi valori nel corso della propria vita professionale. Il lavoro è, senza dubbio, un fattore che muove l'economia, ma non solo questo. È anche dignità e principio di sviluppo sociale e culturale del territorio. Basti pensare a quelle aziende, come accaduto oggi, che esaltano le peculiarità della propria comunità di riferimento".

Funzione della produzione e paradigma del sistema produttivo sono stati i temi trattati dal presidente Toma nel suo intervento: imprese, famiglie, lavoro, consumi, risparmio, istituzioni che vigilano ed intervengono a sostegno del lavoro e delle imprese.

Per Toma, oggi è la festa di chi lavora o ha lavorato una vita e di quanti hanno la legittima aspirazione ad entrare nel mondo del lavoro.

