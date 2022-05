Lavori infiniti sulla statale 16 e l'estate è alle porte

CAMPOMARINO. Proseguono a rilento i lavori di realizzazione della nuova viabilità a Campomarino lido, che farà superare la criticità legata all’incrocio sulla statale 16.

Nell’autunno scorso, l'amministrazione comunale ha emesso una ordinanza di Polizia Municipale n. 21 del 26/10/2021, valida fino al termine dei lavori, per interdire il tratto di Strada di collegamento tra la Statale 16 e il passaggio a livello ferroviario per consentire i lavori di realizzazione della rotatoria lungo la Statale 16 in prossimità della stazione ferroviaria, come da richiesta dall’Anas S.p.A.

E’ possibile soltanto utilizzare il cavalcavia per l’ingresso e l’uscita da Campomarino Lido.

Inoltre, come da Ordinanza Anas S.p.A. n. 82/2021/CB era stato istituito il senso unico alternato, regolato da semafori o movieri, nel tratto di strada della statale 16 compreso tra il Km. 549+400 e il Km. 552+400 per consentire i lavori di messa in sicurezza e adeguamento sede stradale a carico della ditta appaltatrice dei lavori.

Oltre alla rotatoria, previsto l’allargamento della carreggiata da nord a sud e la realizzazione di una bretella che costeggia la ferrovia e si immette su via de Gasperi, anche lì sorgerà una rotonda.

I disagi per il cantiere sono segnalati dagli automobilisti che specie nella primavera, con l’aumento del flusso viario dovuto ai Ponti festivi stanno incontrando non poche traversie nel trasferimento in macchina lungo questa arteria strategica.

Pare che uno dei motivi che abbiano determinato i ritardi sia stata la consegna dei materiali avvenuta con tempi molto più lunghi, ma sta di fatto che ormai siamo a ridosso della stagione turistica e balneare, visto che dal 20 maggio tutti i lidi del Molise, compresi quelli di Campomarino, dovranno attrezzarsi ad accogliere i bagnanti.

Abbiamo chiesto risposte in merito sia alla locale amministrazione, che comunque non ha competenza diretta sui lavori, ma solo disciplina il transito nei tratti comunali, e alla stessa Anas, con una mail.

Attendiamo risposte.

Galleria fotografica