Quante novità nei Comuni, in Molise molto meno

Presentemente, negli enti locali territoriali, sembrano cominciare a contare taluni concetti: la prossimità, la concretezza, l'affidabilità e l'urgenza di un ricambio. Nella pandemìa, bene spesso, i Sindaci hanno mostrato d'essere - in piccolo - il volto dello Stato; e, in tanti casi, le autonomie primarie hanno concretato una sorta di lievito politico che ha fatto maturare - per ritorno - una diversa considerazione collettiva nei loro confronti. Ciò pure perché, assai spesso, i primi cittadini hanno avuto ragione, pure quando fossero stati indagati per responsabilità di fatto indirette o per abuso d'ufficio.

Condizioni da cui, magari, sono usciti assolti, ma sicuramente dopo un calvario che ne ha mirato la reputazione e la stessa attività amministrativa prodotta. Tant'è vero questo che i numeri di Sindaci e di Assessori poi eletti nelle Camere lo hanno di seguito confermato, radicando tali figure all'interno di un territorio che, talvolta, ha fatto di loro l'ossatura vera dell'Italia che amministra. Insomma parrebbe quasi che siano diventati i protagonisti di un nuovo momento istituzionale e che - come tali - abbiano acquistato maggiore peso politico. In effetti, quando i Sindaci erano nelle mani dei partiti (e duravano, in media, 11 mesi al governo delle proprie città), chi di loro avrebbe mai avuto il coraggio di inimicarsi i commercianti, o addirittura mezza opinione pubblica, decidendo di trasformare (o addirittura di inibire) un'area destinata al parcheggio? Per voltare pagina c'è voluta l'elezione diretta, i duelli 'vis à vis'; e, vincitori o vinti che fossero, i Nostri hanno finito col diventare protagonisti di un grande ricambio politico.

Ma per davvero la politica locale si è andata 'ricittadinizzando' dovunque? Davvero il disagio locale si è affrontato mostrando un volto nuovo alle richieste territoriali dei servizi di prossimità? Purtroppo non è stato così dappertutto (e ce ne rendiamo ben conto in Molise dove sulla Salute, sui Servizi sociali, sulla formazione e sul lavoro, sull'ambiente e sul verde, sui trasporti e sulla qualità abitativa, la maggioranza dei primi cittadini ha lasciato molto a desiderare. Qui l'auspicabile nuovo protagonismo istituzionale, bene spesso, si è rivelato solo una chimera; e tanti Sindaci continuano a campare alla giornata, comportandosi come se il Palazzo fosse la bottega di casa, buona solo ad accumulare voti, distribuendo favori a questi od a quegli. Insomma qui i Comuni vengono ancora visti alla stregua di strade maestre per collocare sé stessi a livello regionale dove l'indennità di funzione è ben altra rispetto a quella di un sindaco.

Un esempio? Una volta i concorsi pubblici servivano a collocare nei posti importanti concorrenti ponderati, persone che avrebbero dato lustro all'intera struttura di un ente. Oggi, tali prove (ove quando non siano state partorite con una chiamata diretta, sempre condotta scorrettamente quanto alle modalità) servono solo a collocare personaggi che poi potranno riuscire utili al solo fine di raccattare voti in altre parti del territorio. Da qui il proflùvio di parenti stretti immessi nei ruoli dell'ente, di consanguinei di primi cittadini vicini che - di poi - potranno portare, per grazia ricevuta, un pugno di voti a corredo di una elezione regionale, e via di questo passo. Insomma, come al solito, in Molise, la bontà dei concetti espressi in apertura è riuscita stravolta e tutto continua col ritmo di sempre, con l'acquiescenza di chi si è visto privilegiare e la rabbia di chi dovrà sperare nel prossimo 'capeddòzio' per riuscire rabbonito nelle proprie aspettative.

Claudio de Luca