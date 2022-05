Musica, aggregazione, giochi e magia: boom di presenze in città

Primo maggio a Termoli

TERMOLI. Anche se il meteo non è stato proprio amico nel proporre temperature gradevoli, a causa del vento e di un cielo sempre un po’ coperto, anche se il sole non è mancato, la festività del Primo maggio, coincisa con la domenica, ha portato sulla costa tantissima gente.

Tardo pomeriggio dov’era divenuto pressoché impossibile trovare un parcheggio, anche fuori dal centro storico.

Diversi gli eventi che hanno calamitato residenti e turisti, della città e dell’hinterland, ma anche di fuori regione.

Corso nazionale, borgo antico, piazza Monumento, davvero gremiti, il Villaggio dei Bambini ha fatto faville, con “Magicamente-LegnoGiocando” e le performance di “Mastro Tony” al quale si è aggiunta anche la magia del “Mago Awax”.

Folla catturata anche da un gruppo di magnifici artisti da strada.

Apprezzati sono stati anche i setti concerti e dj set allestiti tra via XX settembre, lo stesso Corso nazionale, via Fratelli Brigidi, a Piè di Castello e in piazza Insorti d’Ungheria.

Protagonisti rispettivamente Fabrizio Della Corte, “Band Acustica”, “Fall Out”, “Acid Lake”, “Tuttocompreso”, “Jumping Jack Band” e “Kiss & Cheese”.

Termoli si conferma meta prediletta in giorni di Ponte festivo, un sintomo chiaro su come la destagionalizzazione può essere organizzata con veri e propri capisaldi in calendario.

