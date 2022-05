«Lo stato di emergenza è finito, buon maggio larinese a tutti»

LARINO. Dal sindaco di Larino, Giuseppe Puchetti, l'annuncio che «Il maggio larinese entra nel vivo e, finalmente, possiamo riappropriarci delle nostre tradizioni. Con la fine dello stato di emergenza ed il venir meno di tanti obblighi che per mesi ci hanno 'costretto' ad una normalità diversa, possiamo tornare a vivere in pieno anche le nostre feste patronali.

A partire da domani quando, non più in forma privata, ma come vuole la tradizione ci si recherà al cimitero per prendere la statua del compatrono San Primiano e condurla in cattedrale. E poi ancora la festa in suo onore il 15 maggio.

Il tutto, preludio alla tre giorni più importante per tutti i larinesi vicini e lontani, la festa di San Pardo. Come sindaco comunico ufficialmente che non ci saranno restrizioni ai festeggiamenti. Come del resto sta accadendo nelle comunità vicine.

Abbiamo bisogno tutti di tornare alla normalità e nessuna norma oggi ci vieta di cambiare le nostre tradizioni.

Certo serve ancora tanta responsabilità ma credo che il peggio sia passato per cui ben vengano i riti legati al nostro santo patrono: la benedizione degli animali il 24, l’inizio della festa con la processione serale del 25, i solenni riti del 26 nel centro storico fino alla scampagnata del 27 che è preludio al rientro del nostro santo in cattedrale.

Buon maggio larinese a tutti».