Termoli per l'Ucraina, il sindaco di Tarnopol ringrazia per gli aiuti ricevuti

TERMOLI. Un impegno particolare, quello della popolazione termolese e bassomolisana a favore di quella ucraina, da ormai dieci settimane sotto i bombardamenti russi. Ulteriori testimonianze di ringraziamento che sono giunte nelle scorse ore. In particolare, quella del sindaco di Tarnopol, Serhiy Nadal, località a cui è stato devoluto parte del carico inviato con la campagna solidale “Termoli per l’Ucraina”, con scalo a Chorzow, località gemellata sia con la città adriatica che quella gialloblu.

«Vorrei esprimere il mio grande riconoscimento, ringraziamento e gratitudine da parte degli abitanti della città ucraina Tarnopol. Vorrei ringraziare Lei – rivolgendosi a padre Enzo Ronzitti - al sindaco di Termoli Francesco Roberti, alle autorità di Termoli, alle associazioni di volontariato e agli abitanti di Termoli per il Vostro grande aiuto umanitario che è arrivato da noi. I vostri doni li abbiamo ricevuti il giorno della Vigilia di Pasqua, il 23 aprile 2022, e questo ha il grande significato e il grande valore.

Gli articoli saranno distribuiti alle persone e alle famiglie che si sono rifugiate nella nostra città scappando dalla guerra. Quando scrivo questa lettera attualmente a Tarnopol stanno circa 22 mila rifugiati e ogni giorno questa cifra aumenta e ci crea le difficoltà soprattutto nelle infrastrutture della città, che conta 218 mila abitanti. Il Vostro aiuto umanitario che ci avete dato attraverso la città polacca Chorzów è molto prezioso e utile nel riportare la pace in Ucraina e in Europa. Trasmetto il mio grande riconoscimento per Lei, Padre Enzo, per il sindaco di Termoli, le autorità e per gli abitanti e per tutte le associazioni di volontariato di Termoli. Con grande gratitudine e con grande stima. Il sindaco di Tarnopol».