Bozza del nuovo contratto di lavori nei Comuni

Sulla materia è stato spalmato un obiettivo di massima: l'attualizzazione delle declaratorie professionali, adattate ai contesti organizzativi instauratisi. Ciò al fine di facilitare il riconoscimento delle competenze delle risorse umane. Articolato in momenti, l'obiettivo si riferisce ai livelli di conoscenze, alle abilità ed alle competenze. Tali aree sono state dedicate: 1) agli operatori; 2) agli operatori esperti; 3) agli istruttori; 4) ai funzionari, ivi compresi quelli ad elevata qualificazione. In tale ambito è previsto un unico accesso corrispondente alla posizione economica iniziale di ciascuna. Tutti i profili, precedentemente ascritti alla previgente cat. A, non sono oggetto di inquadramento nelle nuove aree e sono da considerare ad esaurimento. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore rimane inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico.

Per quanto concerne gli incarichi di posizione organizzativa, li si intende in prima applicazione per essere - automaticamente - ricondotti alla nuova tipologia di "elevata qualificazione" per proseguire fino alla naturale scadenza. Le procedure per l’attribuzione di progressioni economiche (definite dai contratti integrativi già sottoscritti) sono portate a termine (e concluse) sulla base della disciplina previgente. Le procedure concorsuali di accesso alle aree o posizioni del vecchio ordinamento professionale, comprese quelle riservate al personale in servizio, già bandite prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento, sono portate a termine (e concluse) sulla scorta del vecchio ordinamento; ma il personale vincitore viene inquadrato nel nuovo sistema di classificazione. In fase di prima applicazione, comunque entro il termine del 31 dicembre, la progressione tra le aree può avere luogo con procedure valutative cui siano ammessi i dipendenti in servizio (in possesso dei requisiti).

Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche delle aree, i criteri sulla base di valutazione a cui deve essere stato attribuito un peso percentuale non inferiore al 20%: a) per l'esperienza maturata nell’area di provenienza; b) per il titolo di studio; c) per competenze professionali acquisite attraverso percorsi formativi; d) quelle certificate (informatiche, linguistiche 'et alia'); e) quelle acquisite nei contesti lavorativi; f) le abilitazioni professionali. Al fine di remunerare il maggior grado di competenza acquisita, viene attribuito uno (o più) “differenziali stipendiali” di pari importo, da intendere quale incremento stabile dello stipendio.

La misura annua lorda da corrispondere - mensilmente - per 13 mensilità, è individuata, distintamente, per ciascuna area del sistema di classificazione. Tale attribuzione si configura come progressione economica all’interno dell’area e non determina il conferimento di mansioni superiori. Avviene mediante procedura selettiva di area, attivabile annualmente in relazione alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate. Possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica. Ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate. In sede di contrattazione integrativa tale termine può essere ridotto a 2 anni o elevato a 4.

È inoltre condizione necessaria l’assenza, nel biennio, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa o al rimprovero scritto. Il numero di “differenziali stipendiali” attribuibili, nell’anno, per ciascuna area viene definito in sede di contrattazione integrativa in coerenza con le risorse previste. Non è possibile attribuire più di un differenziale stipendiale/dipendente per ciascuna procedura selettiva.

Essi sono attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato per ciascuna area, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura. Fatta salva una riserva di almeno il 50% delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni fra aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione conseguita dal dipendente negli ultimi 3 anni, sull’assenza di provvedimenti disciplinari superiori alla multa negli ultimi 2 anni, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. In caso di transito all’area immediatamente superiore, al dipendente viene attribuito il tabellare inziale.

Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità, con elevata autonomia decisionale, individuate in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna costituisce un incarico a termine e richiede: responsabilità amministrative e di risultato in ordine alle funzioni affidate, implicante anche la firma del provvedimento finale; conoscenze altamente specialistiche; capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni.

Claudio de Luca