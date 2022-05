Il postfascismo in Molise, a Termoli il seminario di formazione

TERMOLI. Le Associazioni professionali Proteo Fare Sapere e CIDI, in collaborazione con la FLC CGIL Abruzzo Molise e con la Casa del libro di Termoli, promuovono il

SEMINARIO DI FORMAZIONE

IL POSTFASCISMO IN MOLISE

Termoli, 6 Maggio 2022 ore 18,00

Sala Adriatico - Università del Molise

Presentazione:

- Antonietta Pellegrino, CIDI Termoli

Relazioni:

- Giuseppe Pardini, docente di storia contemporanea

Università del Molise

Dal fascismo al dopoguerra

- Michele Colabella, storico locale

Il vischioso postfascismo in Molise (1943 – 1946)

- Sergio Sorella, Presidente di Proteo Fare Sapere Abruzzo Molise

Per una didattica della storia, laboratori e ricerca





I docenti interessati a realizzare dei laboratori didattici nelle proprie classi, sul tema oggetto del seminario, riceveranno gratuitamente il testo di Michele Colabella, Il vischioso postfascismo, Campobasso, Ed. Lampo, 2019. La restituzione dei lavori prodotti dovrà avvenire entro il 15 dicembre 2022. Una giuria premierà l’impegno profuso dalle classi coinvolte nel progetto.

__________________________________________________________________

Le Associazioni Proteo Fare Sapere e CIDI sono soggetti qualificati per l'aggiornamento e la formazione del personale della scuola inseriti nell'elenco definitivo del MIUR ai sensi della Direttiva n. 170/2016. Il Seminario si configura come attività di formazione e aggiornamento per la partecipazione in orario di servizio (artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 Comparto Scuola e art. 21 CCNL 2002/2005 Area V della Dirigenza Scolastica).

Verrà rilasciato attestato di partecipazione





Galleria fotografica