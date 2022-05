Bilancio di esercizio e attività messe in campo, il 6 maggio la conferenza al Cosib

TERMOLI. Il sottoscritto Roberto Di Pardo, nella sua qualità di Presidente del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno, ha il piacere di invitarVi alla conferenza stampa che si terrà il giorno 6 maggio 2022, alle ore 13.00, presso la sede del Consorzio, in Termoli, via Enzo Ferrari 13, per presentare le risultanze del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021 e le attività messe in campo dall'Amministrazione dell'Ente in tale anno.