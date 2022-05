Verso il Referendum di giugno, in municipio la revisione dinamica delle liste lettorali

TERMOLI. Seppur non interessato al turno amministrativo del 12 giugno, gli elettori termolesi saranno chiamati comunque alle urne per i quesiti referendari sulla giustizia, ammessi dalla Corte costituzionale.

Per questa ragione, dal primo al 5 maggio, è partita in municipio la revisione dinamica delle liste elettorali. «Saranno depositate nella Segreteria comunale, ai sensi dell'art.32 del testo unico 20 marzo 1967, n.223, le decisioni del responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale relative alle variazioni nelle liste elettorali effettuate in virtu dei numeri 4 e 5 del citato art.32, insieme con gli elenchi degli elettori iscritti e degli elettori cancellati.

Ogni cittadino può, entro tale periodo, prenderne visione.

Avverso le deliberazioni adottate dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale, ogni cittadino ha la facoltà di proporre ricorso alla Commissione elettorale circondariale non oltre il 10 maggio con le modalità previste dall'art.20 del testo unico.

La presente pubblicazione tiene luogo di notificazione nei confronti degli interessati».