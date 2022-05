Quando l'Europa si occupa anche degli ambulanti

Nei comuni in cui sia stata data attuazione alla direttiva Bolkestein è stata rivista la scadenza del posteggio per il plateatico degli ambulanti, prevedendo un rinvio di 12 anni (dal 2020 fino al 2032), ed approvate procedure in deroga per la concessione di un posto al mercato per quanti siano rimasti esclusi dalla procedura di assegnazione. Ciò fu deciso con l'emendamento n. 9 proposto dai relatori delle norne di conversione del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 (il cosiddetto 'decreto rilancio). Così almeno gli operatori del commercio su area pubblica potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo. Rispetto al testo del d.l., che nulla disponeva a favore di questo particolare comparto (nonostante le restrizioni vigenti lo avessero colpito in particolar modo), ora l'inserimento dell'art. 39-bis, con due specifici commi, ha dato soluzione alle tante problematiche del comparto.

Con il decreto legislativo n. 59/2010, di recepimento della Direttiva servizi (la succitata Bolkestein), era stato previsto il divieto della proroga per le concessioni all'utilizzo, a fini economici, delle aree demaniali. Problema che aveva investito anche le concessioni per gli stabilimenti balneari. La Conferenza unificata di Stato, Regioni e Comuni aveva individuato - sin dal 2012 - i parametri che avrebbero dovuto essere utilizzati nei bandi per l'assegnazione dei posteggi, ma con una durata della concessione limitata nel tempo. Ciò per rispettare le direttive della Unione europea. Ma tale imposizione non era mai stata accettata di buon grado dagli operatori del comparto, tenuto conto che la previgente normativa di settore consentiva il rinnovo automatico della concessione. Ciò posto, sta di fatto che - di proroga, in proroga - con la 'finanziaria' n. 2019 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) il termine di scadenza era stato fissato al 31 dicembre di quest'anno. Non solo, ma quale aspetto più importante, nelle diverse disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 59/2010, veniva espressamente prevista la non applicabilità al commercio su aree pubbliche dei vincoli comunitari contenuti nella direttiva Bolkestein.

L'emendamento proposto dai relatori contiene anche una specifica disposizione che tiene conto delle varie problematiche connesse alla fase di complessa applicazione dei vincoli comunitari. In particolare, la novità si riferisce alla necessità di sanare la situazione nei Comuni che avevano dato avvio alle nuove procedure di assegnazione dei posteggi. In sostanza, viene previsto che, nelle more di un generale riordino della disciplina normativa del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e di garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione, le Regioni hanno facoltà di disporre affinché i Comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria ed in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti (o di nuova istituzione, ove necessario), agli operatori, in regola con i requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla previgente normativa ovvero che, in forza degli esiti dei procedimenti stessi, non hanno avuto la riassegnazione della concessione.

Claudio de Luca