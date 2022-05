Ridurre la nostra impronta sul pianeta, Cala Sveva ospita l'evento targato E.On

TERMOLI. Cala Sveva Beach Club ancora protagonista di un evento nazionale oggi, stavolta targato E.ON. «E’ ora di agire: Insieme per ridurre la nostra Carbon Footprint. Diminuire la nostra impronta sull’ambiente è sempre più urgente: occorre attivarsi concretamente verso un’importante riduzione dei consumi energetici per accelerare la transizione ecologica. Rendiamo visibile l’invisibile: un’installazione unconventional per rendere consapevole ciascuno di noi della propria impronta sul Pianeta! Ridurre la nostra Carbon Footprint è una sfida che coinvolge tutti e per la quale la cooperazione e le azioni delle comunità locali diventano centrali per fare dell’Italia un Paese virtuoso. Ed è anche per questo che vogliamo lanciare la più grande Green Community Italiana». Il dibattito prevede la presenza dell’assessore regionale Quintino Pallante, del sindaco Francesco Roberti, degli assessori Rita Colaci e Michele Barile. Introduzione a cura di Frank Meyer - Ceo di E.ON Italia. Poi, spazio alla tavola rotonda con Luciano De Bonis, presidente del consiglio di Corso di Studio “Scienze turistiche e Beni culturali” UniMol; Daniele Di Tonno, capo area Rieco Sud, Andrea Giuliacci, meteorologo, climatologo e accademico italiano, Luigi Lucchese, presidente Ambiente Basso Molise, e Davide Villa, chief customer officer E.ON Italia. Il moderatore sarà Massimiliano Ossini, scrittore e conduttore televisivo.

