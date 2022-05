Covid: nel Molise 344 contagi e 200 guariti

TERMOLI. Nel bollettino Covid dell'Asrem tre decessi in Molise resi noti nelle ultime 24 ore, si tratta di un 90enne di Colle d'Anchise, ricoverato da poco in Malattie infettive, morto il 30 aprile scorso. Sempre in Malattie infettive decedute anche una 83enne di Tavenna e una 84enne di Castel San Vincenzo. La nota lieta è l'assenza di nuovi ricoveri, a cui aggiungere ben sei dimessi, tutti da Malattie infettive: due del capoluogo, uno per Civitanova del Sannio, Ferrazzano, Roccavivara e Montenero di Bisaccia.

Ci sono stati 200 guariti, di cui 33 a Termoli, mentre i contagi sono 344, di cui 53 al molecolare Asrem su 728 tamponi refertati, e 291 da test rapidi, su 1.289 antigenici effettuati. A Termoli 21 positivi, di cui 3 al molecolare e 18 all'antigenico.

In Italia 9.614 persone ricoverate con sintomi, di cui 371 in terapia intensiva. Su 335.275 tamponi processati nelle ultime 24 ore ci sono 47.039 contagi, mentre i guariti sono stati 60.381 Sono stati 152, infine, i decessi. Positivi attuali in calo a 1.187.070.

I contagi: 2 totali (di cui 18 antigenici) Termoli, 4 (2) Agnone, 8 (8) Baranello, 1 Belmonte del Sannio, 6 (4) Bojano, 2 (1) Bonefro, 1 (1) Busso, 73 (60) Campobasso, 2 (2) Campodipietra, 10 (9) Campomarino, 1 (1) Cantalupo nel Sannio, 1 (1) Capracotta, 1 (1) Carovilli, 2 (2) Casacalenda, 1 (1) Casalciprano, 1 (1) Castel del Giudice, 9 (9) Cercemaggiore, 4 (3) Cerro al Volturno, 1 Civitanova del Sannio, 1 (1) Colle d’Anchise, 1 (1) Colletorto, 3 (3) Colli a Volturno, 10 (10) Ferrazzano, 1 (1) Fornelli, 1 (1) Fossalto, 1 (1) Frosolone, 1 Gambatesa, 2 (2) Guardialfiera, 6 (4) Guglionesi, 29 (21) Isernia, 4 (4) Jelsi, 6 (6) Larino, 2 (2) Limosano, 1 (1) Macchia d’Isernia, 2 (1) Macchia Valfortore, 1 (1) Mafalda, 1 Matrice, 5 (4) Mirabello Sannitico, 1 Miranda, 1 (1) Molise, 1 (1) Monacilioni, 2 (1) Montagano, 4 (4) Montaquila, 1 (1) Montelongo, 3 (3) Montenero di Bisaccia, 2 (2) Oratino, 2 (2) Pesche, 1 (1) Petacciato, 4 (3) Pettoranello del Molise, 1 (1) Pietrabbondante, 1 (1) Pietracatella, 1 (1) Pizzone, 1 (1) Poggio Sannita, 4 (4) Portocannone, 1 Pozzilli, 10 (9) Riccia, 5 (5) Ripalimosani, 1 (1) Roccamandolfi, 1 Roccavivara, 9 (9) Rocchetta al Volturno, 1 (1) Rotello, 1 (1) San Biase, 2 (1) San Giovanni in Galdo, 1 (1) San Giuliano del Sannio, 4 (4) San Giuliano di Puglia, 6 (6) San Martino in Pensilis, 1 San Pietro Avellana, 6 (4) Santa Croce di Magliano, 1 (1) Santa Maria del Molise, 4 (4) Sant’Agapito, 1 (1) Sant’Angelo del Pesco, 1 (1) Sant’Angelo Limosano, 1 Sant’Elia a Pianisi, 1 (1) Scapoli, 1 (1) Sepino, 5 (5) Sesto Campano, 3 (3) Toro, 6 (6) Trivento, 3 (2) Ururi, 6 (6) Venafro, 5 (3) Vinchiaturo.

I guariti: 33 Termoli, 4 Baranello, 11 Bojano, 5 Bonefro, 2 Busso, 49 Campobasso, 2 Campolieto, 39 Campomarino, 18 Casacalenda, 1 Cercepiccola, 1 Ferrazzano, 1 Guglionesi, 1 Isernia, 6 Montenero di Bisaccia, 1 Pietracatella, 1 Portocannone, 1 Pozzilli, 1 Ripalimosani, 11 San Martino in Pensilis, 1 Santa Croce di Magliano, 10 Trivento, 1 Vinchiaturo.

Scende a 31 il numero dei ricoverati presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso, di cui 2 ricoverati in Rianimazione Covid, 17 in Malattie infettive e 12 Anziano fragile Covid.

Di questi 9 non sono vaccinati, 0 prima dose, 3 con seconda dose/dose unica, 19 con terza dose.

Sale a 620 il numero dei decessi in regione da inizio pandemia.

In aumento, da 8.927 di ieri a 9.068 di oggi, il numero dei casi attualmente positivi in regione.

Di questi 6.137 in provincia di Campobasso, 2.913 in provincia di Isernia e 18 di fuori regione.

Fermo ai 2.936 di ieri il numero dei soggetti in isolamento.