Reddito di cittadinanza, nell'ambito sociale di Termoli si lavora

TERMOLI. Spunti interessanti emergono dalla relazione sull’attività dell’Ambito sociale territoriale di zona, approvata dal comitato dei sindaci. A redigerla è stato il coordinatore Antonio Russo. Sono 19 i comuni del basso Molise compresi. II documento si pone l'obiettivo di fotografare lo stato di attuazione della programmazione prevista nel Piano di Zona 2020-2022, mappando le aree di intervento, attraverso un'analisi dettagliata del numero di risorse impegnate per raggiungere gli obiettivi di servizio e i livelli minimi assistenziali. La popolazione di riferimento è di 70.653 residenti, con un’offerta di 13.311,81 ore di assistenza.

«l'Ambito Territoriale Sociale di Termoli sia stato particolarmente performante nel raggiungimento dei suoi obiettivi di Servizio sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo. Mi preme evidenziare soprattutto quattro punti: l'area disabilita minori, welfare d'accesso, servizio verso famiglie e minori e gestione reddito di cittadinanza. Garantito il servizio di assistenza alla disabilità a 111 alunni. II dato risulta ancora più importante se parametrato con le difficolta gestionali occorse durante la gestione e contenimento della diffusione del Covid. L'efficace gestione amministrativa, attraverso il meccanismo delle risorse libere ha permesso una soddisfazione completa del fabbisogno socio-educativo. Si evidenzia l'assenza di liste d'attese per l'accesso al servizio. Stessa situazione a riscontrabile nel servizio di Sad Disabili.

Accanto a questa area di intervento I'Ats di Termoli ha continuato con particolare attenzione a occuparsi delle problematiche riguardanti ii mondo del minore e della sua famiglia. Si sono potenziati gli interventi a supporto della genitorialità e dell'equipe multidisciplinare. Ciò ha consentito di consolidare la nuova di metodologia di presa in carico, particolarmente apprezzata anche in altri tavoli di confronto regionali e ministeriali, poiché fortemente ancorata alla multidisciplinarietà. Inoltre ciò ha consentito di supportare in alcuni casi le difficoltà organizzative che il Consultorio di Termoli ha incontrato nel corso dell'annualità 2021, diventando un servizio di integrazione socio-sanitaria.

L'Ats di Termoli ha puntato molto sul rafforzamento dei servizi di welfare d'accesso per poter garantire una migliore offerta di accesso ai servizi alla cittadinanza. II Segretariato Sociale composto da 22 punti di accesso, comprensivi di sportello HCP, sportello mediazione culturale e sportello socio-sanitario PUA. II Ministero prefissa in uno sportello ogni 20.000 abitanti l'obiettivo minimo di erogazione del servizio.

L'ATS di Termoli raggiunge una performance di 1 sportello ogni 3.200 abitanti, quindi molto al di sopra dalle indicazioni ministeriali. Anche il Servizio Sociale Professionale registra livelli di performance superiori rispetto alle indicazioni regionali di 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti, arrivando nel 2021 al traguardo previsto dal Ministero Lavoro e Politiche Sociali di 1 assistente sociale ogni 3.500 abitanti.

La gestione del Reddito di Cittadinanza ha visto I'ATS di Termoli, i Comuni e il CPI di Termoli in costante confronto per tutta l'annualità 2021. Ciò ha consentito di garantire il raggiungimento degli adempimenti previsti per l'attuazione della misura sul territorio locale. Dobbiamo registrare l'importante performance sulla gestione e attuazione dei PUC sul territorio. Sono stati impegnati 142 beneficiari. II dato ha particolarmente significativo se confrontato con il dato nazionale. Nel 2021 in tutta Italia sono stati interessati dai PUC 7.140 cittadini (ultimo dato MLPS). I progetti attivi, quindi, dell'ATS di Termoli rappresenterebbe rispetto al dato nazionale circa il 2 % delle attivazioni, a fronte del fatto che I'ATS di Termoli pesa sulla popolazione nazionale lo 0,12%. Una performance 20 volte superiore il dato atteso».