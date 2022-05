Cis Molise, la realizzazione del Prp al porto tra le 4 opere vigilate

TERMOLI. Legalità nella gestione degli investimenti infrastrutturali. Non c’è solo il nodo, per così dire, della Termoli-Lesina, attenzionato in modo particolare dalla prefettura e dal Viminale. Anche altri progetti rilevanti meritano la stessa attenzione sul territorio regionale e non a caso, lo scorso 27 aprile è stato sottoscritto un protocollo di azione per la vigilanza collaborativa con Palazzo Chigi finalizzato all’attuazione del Cis Regione Molise, quello firmato dall’ex premier Giuseppe Conte a Campobasso, per intenderci, nell’autunno 2019.

Un impegno assunto dalle stazioni appaltanti, che prima di indire una procedura di gara, possono chiedere all’Autorità di svolgere un’attività di vigilanza preventiva finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti di gara, a verificarne la conformità alla normativa di settore, all’individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento dell’intera procedura di gara. Il Cis Molise persegue l’obiettivo di dare attuazione a un programma di sviluppo costituito da 49 interventi specifici selezionati dal Tavolo istituzionale per la Regione Molise istituito l’8 maggio 2019. La copertura finanziaria è di 22 milioni di euro a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (2014-2020) e Invitalia S.p.A. è individuata quale soggetto attuatore. L’11 agosto 2020 era stato stipulato un protocollo di vigilanza collaborativa di durata annuale avente ad oggetto 4 affidamenti tra quelli ricadenti negli interventi citati. Lo scorso 17 gennaio, il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale ha comunicato la nomina di Michele Scasserra quale nuovo Responsabile Unico del Cis Molise.

Si è presentata, dunque, la necessità di rinnovare questa intesa interistituzionale, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all’individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale.

L’attività che l’Autorità porrà in essere riguarda il settore dei contratti pubblici, ivi inclusa la sicurezza sui luoghi di lavoro, e sarà incentrata su n. 4 affidamenti di seguito indicati (scelti nell’ambito delle tipologie ricorrenti maggiormente significative previste dal programma generale del CIS): 1) Riqualificazione del Centro Storico e recupero del patrimonio architettonico (Appalto lavori) Stazione appaltante e localizzazione intervento: Venafro; 2) Realizzazione Primo Intervento Funzionale - Piano regolatore portuale (Appalto di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, Appalto lavori) Stazione appaltante: Regione Molise, Localizzazione intervento: Termoli; 3) Lavori di ristrutturazione insediamento abitativo temporaneo (Appalto di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, Appalto lavori) Stazione appaltante e localizzazione intervento: San Giuliano di Puglia; 4) Completamento dell’Auditorium Unità d’Italia (Appalto di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, Appalto lavori) Stazione appaltante e localizzazione intervento: Isernia.