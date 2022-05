Covid: nel Molise 93 guariti e 345 contagi

TERMOLI. Nel bollettino Covid dell'Asrem due decessi in Molise resi noti nelle ultime 24 ore, si tratta di una 88enne di Lupara, ricoverata in Terapia intensiva e di una 82enne di Vairano Patenora (fuori regione), morta in Malattie infettive.

Due nuovi ricoveri, di Campobasso in Anziano fragile, e in Malattie infettive di Petrella Tifernina. Infine, dimesso paziente di Campodipietra, sempre da Malattie infettive. Si aggrava, infine, degente di Sesto Campano, trasferito in Terapia intensiva.

Ci sono stati 93 guariti, di cui 22 a Termoli, mentre i contagi sono 345, di cui 17 al molecolare Asrem su 901 tamponi refertati, e 328 da test rapidi, su 1.143 antigenici effettuati. A Termoli 16 positivi, di cui 2 al molecolare e 14 all'antigenico.

I contagi: 16 totali (di cui 14 antigenici) Termoli, 4 (4) Agnone, 5 (4) Baranello, 3 (3) Bojano, 1 (1) Bonefro, 1 Busso, 73 (73) Campobasso, 2 (2) Campodipietra, 3 (3) Campomarino, 2 (2) Carovilli, 3 (3) Carpinone, 5 (5) Casacalenda, 1 (1) Castel San Vincenzo, 7 (7) Castelpetroso, 9 (8) Cercemaggiore, 11 (11) Ferrazzano, 1 (1) Forli del Sannio, 4 (4) Frosolone, 1 (1) Gambatesa, 1 (1) Gildone, 13 (13) Guglionesi, 24 (24) Isernia, 5 (5) Jelsi, 15 (15) Larino, 1 (1) Lupara, 5 (5) Macchia d’Isernia, 1 (1) Macchiagodena, 1 (1) Mirabello Sannitico, 1 (1) Miranda, 1 (1) Montagano, 3 (2) Montaquila, 4 (4) Montenero di Bisaccia, 2 (1) Monteroduni, 1 (1) Morrone del Sannio, 2 (2) Oratino, 2 (2) Palata, 5 (5) Pesche, 1 (1) Pescolanciano, 2 (1) Pescopennataro, 1 (1) Petacciato, 2 Petrella Tifernina, 1 (1) Pietrabbondante, 2 (2) Pietracatella, 3 (1) Portocannone, 7 (6) Pozzilli, 6 (6) Riccia, 3 (3) Ripalimosani, 1 (1) Roccamandolfi, 1 (1) Roccavivara, 4 (4) Rocchetta al Volturno, 2 (2) Rotello, 3 (3) San Giacomo degli Schiavoni, 3 San Giuliano del Sannio, 3 (3) San Giuliano di Puglia, 6 (6) San Martino in Pensilis, 1 (1) San Pietro Avellana, 11 (11) Santa Croce di Magliano, 2 (2) Santa Maria del Molise, 4 (4) Sant’Agapito, 1 (1) Sant’Elia a Pianisi, 3 (3) Scapoli, 2 (2) Sesto Campano, 1 Toro, 4 (4) Trivento, 4 (4) Ururi, 21 (21) Venafro, 1 (1) Vinchiaturo.

I guariti: 22 Termoli, 3 Campobasso, 5 Campomarino, 2 Casacalenda, 1 Guardialfiera, 4 Guglionesi, 2 Palata, 1 Portocannone, 2 San Martino in Pensilis, 2 Trivento, 49 Ururi.

Scende a 30 il numero dei ricoverati presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso, di cui 2 ricoverati in Rianimazione Covid, 15 in Malattie infettive e 13 Anziano fragile Covid.

Di questi 7 non sono vaccinati, 0 prima dose, 3 con seconda dose/dose unica, 20 con terza dose.

Sale a 622 il numero dei decessi in regione da inizio pandemia.

In aumento, da 9.068 di ieri a 9.318 di oggi, il numero dei casi attualmente positivi in regione.

Di questi 6.282 in provincia di Campobasso, 3.019 in provincia di Isernia e 17 di fuori regione.

In diminuzione, dai 2.936 di ieri ai 2.848 di oggi, il numero dei soggetti in isolamento.