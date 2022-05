Frena anche l'idroelettrico, come ridurre la dipendenza dalla Russia

In Italia le riserve energetiche, certe e probabili, ammonterebbero a 92 miliardi di metri cubi; ma è possibile che si possa arrivare anche a 140 a condizione che si sappia, con certezza, quanto metano (o petrolio) sia presente 'in loco' (sempre che lo si vada a cercare). Se ne rinviene persino in Molise. Gli esperti ritengono che la produzione nazionale potrebbe salire a cica 5 miliardi di m.c. per anno; e più produzione significa minore dipendenza dall'estero e più posti di lavoro, più 'royalty' per lo Stato e minore impatto ambientale per tutti. Se in un Paese si impedisce di fare investimenti, la produzione di petrolio e di gas diminuisce. Per di più in Italia piove poco; cosicché l'eccezionale carenza di precipitazioni mette periodicamente in crisi un'importante fonte energetica nazionale (quella idroelettrica); e ciò proprio quando ci sono 4mila centrali che sfruttano - con dighe e con turbìne - la forza dell'acqua, coprendo il 15% del consumo complessivo di elettricità, senza inquinare.

Nello scorso febbraio il Ministero della transizione ecologica ha pubblicato il Piano energetico sostenibile delle aree idonee: quelle in cui rimane consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi. Ma la pianificazione prospettata impone numerosi limiti alle attività di ricerca; cosicché il Governo ha in animo di correggerlo. 'Gas plus' (una trentina di concessioni in Emilia-Romagna) sottolinea l'importanza di un'adeguata valorizzazione dei giacimenti esistenti, pure ammettendo la necessità di ulteriori investimenti, come nel Canale di Sicilia, dove si potrebbe incrementare di 5 volte la ricerca del petrolio. Al contrario tutti vogliono andare verso il 'green' quando occorrerebbe comprendere che la cosa non è fattibile nel giro di un 'amen', richiedendo tempo e danaro. Cosicché, nella fase di transizione, il gas rimane essenziale. Purtroppo accrescere l'estrazione non è semplice dal momento che, per sfruttare di più un giacimento, occorre apprestare investimenti in tecnologia, attuando nuove perforazioni mentre, per trovare altri depositi, occorrono ulteriori esplorazioni.

Le vicende russo-ucraine ammoniscono che occorre ridurre (il più rapidamente possibile) la dipendenza italiana dalle importazioni di gas, materia prima fondamentale per il funzionamento delle Centrali elettriche. Nel 2021 l'Italia ha consumato 76 miliardi di metri cubi del combustibile di cui 72,7 importati ed appena 3,3 estratti in patria. Il 40% arriva dalla Russia; il resto da Paesi poco stabili o scarsamente affidabili come l'Algeria (che copre il 29% dell'import) e l'Azerbaijan (il 10%). Per anni, cullati dall'idea che avremmo potuto rapidamente fare a meno degli idrocarburi (e che estrarre gas e petrolio sui nostri territori non era più accettabile da un punto di vista ambientale), abbiamo bloccato gli investimenti delle Compagnie e - di conseguenza - la produzione è diminuita. Nel 2000 si estraevano 16,8 miliardi di m.c. di metano; oggi sì e no 1/5. Perciò la domanda che rimane è solo una: l'Europa intende estrarre questa risorsa o vuole continuare ad importarla nonostante le pretese della Russia?

A tale proposito giova ricordare ai facili negazionisti che Israele consuma 11 miliardi di mc/anno e che effettua pesanti investimenti nella produzione di gas sino ad essere diventata autosufficiente. Ergo, se le situazioni sono quelle sopra sottolineate, occorrerà darsi una mossa. Ma già oggi è tardi!

Claudio de Luca