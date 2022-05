Pescaturismo, evento finale a giugno con Tourismed Plus

TERMOLI. Si terrà a Termoli l’evento conclusivo del Progetto europeo “Tourismed Plus: Fishing Tourism Multiplied and Mainstreamed ad Med Level”, finanziato dal Programma Interreg Med 2014-2020 dedicato al pescaturismo, di cui l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo è partner.

Le attività sono coordinate dalla Fondazione del Porto di Valencia e coinvolgono oltre l’Aast, l’azienda italiana Prism, la cooperativa Petra Patrimonia Corsica per la Francia e i due comuni Neum e Ulcinj.

L’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo ha coinvolto in Tourismed Plus numerose realtà locali come il Comune di Fossacesia, l’Università degli Studi del Molise, la Capitaneria di Porto, gli armatori della flottiglia molisana, le associazioni di categoria: Federcoopesca, Agci Molise, Franmarine e altri organismi come l’Aps Crea, l’Associazione Turismol.

Il prossimo 21 e 22 giugno l’Aast ospiterà in città i partner italiani ed europei per una “due giorni” di approfondimento sul Pescaturismo la cui attivazione e valorizzazione è al centro del Progetto Transfrontaliero e rappresenta una forma di turismo esperienziale oltre ad uno strumento di supporto di reddito per i marittimi. Integra, di fatto, l’attività di pesca artigianale e consente di ospitare turisti a bordo dei pescherecci.

Fino a questo momento lo staff dell’Aast ha preso parte a tre focus sul pescaturismo nell’ambito di “Tourismed Plus”: la “due giorni” in Corsica, in Sicilia e Spagna.